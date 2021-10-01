Україна звернула увагу ОБСЄ на зростання неонацизму та ксенофобії в Росії.

У Росії спостерігається безпрецедентне зростання радикалізму, ненависті, агресивного націоналізму, неонацизму та ксенофобських проявів.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає "Укрінформ".

"Ми продовжуємо бути свідками безпрецедентного зростання радикалізму, ненависті, ворожнечі, агресивного націоналізму, неонацизму та ксенофобських проявів у Російській Федерації, що особливо підживлюється державними ЗМІ, як і надання широкої підтримки численним авторитарним режимам", – заявив Цимбалюк.

Він додав, що, як продемонструвала серія скандалів, Москва також намагалася налагодити зв'язки з сучасними ультраправими політичними силами на всьому континенті та за його межами, "вважаючи, що наявність таких союзників допоможе Кремлю розширити свій геополітичний вплив".

"Спроба Росії представитися головним борцем з нацизмом та неонацизмом, широко прославляючи сталінізм, який вчинив ті ж злочини проти цілих націй, виглядає цинічною і лицемірною", – наголосив дипломат.

Виступ українського посла відбувся у відповідь на заяву делегації РФ на тему: "Зростання неонацизму в зоні ОБСЄ як наслідок Мюнхенської угоди 1938 року". У своїй заяві Цимбалюк зазначив, що це вже не вперше, коли російська делегація висуває на порядок денний питання Мюнхенського пакту, "називаючи його актуальним". Вказуючи на те, що історія виходить за рамки актуальних проблем Постійної ради, український дипломат все ж вирішив також висловитися по темі.

Зокрема, очільник української місії вказав на цинізм того, що питання боротьби з агресивним націоналізмом порушує держава, яка трансформувала територіальний експансіонізм у державну політику. Крім того, він закликав російську делегацію поговорити і про Пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року, "згідно з яким два тоталітарні режими – нацистський і радянський – погодилися розділити Європу і почали як союзники те, що згодом стало найкривавішою війною в історії людства, – Другу світову війну".

"Урок Мюнхенського пакту полягає в тому, що умиротворення агресора викликає подальшу агресію. Проєктуючи цей урок на реальність, ми звертаємо увагу на те, що у 2014 році Російська Федерація направила свої війська та агентів для незаконної окупації частин України – Кримського півострова та Донбаського регіону, спробувала силою змінити державні кордони і з тих пір продовжує підтримувати бойові дії на Донбасі своїми регулярними військами, найманцями, проксі-силами та військовою технікою", – заявив Цимбалюк.

Він додав, що саме тому надзвичайно важливим є рішуче притягнути російського агресора до відповідальності та застосувати всі необхідні інструменти, щоб примусити його повернутися до принципів міжнародного права та основних принципів європейського порядку безпеки.