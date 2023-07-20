Вірменія висловила готовність визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану.  

Міністр закордонних справ Вірменії оголосив умови, які Баку повинен для цього виконати.

Єреван готовий визнати Нагірний Карабах у складі Азербайджану. Про це у четвер, 20 липня, заявив на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян. Водночас він зауважив, що з боку Баку і міжнародної спільноти повинні бути вирішені питання прав і безпеки вірмен, які там проживають,

«Вірменія віддана продовженню зусиль щодо врегулювання відносин з Азербайджаном та відкриття ери миру в реґіоні. Ми впевнені, що стабільний мир у реґіоні можливий, якщо сторони виявлять максимальну готовність вирішити основні причини конфлікту. Ключовою є проблема прав та безпеки вірменського населення Нагірного Карабаху», – сказав міністр, слова якого цитує вірменський інформаційний портал News.am.

Пославшись на заяви прем'єрміністра Вірменії Нікола Пашиняна, він зазначив, що Єреван «готовий визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, яка охоплює Нагірний Карабах, проте з тим розумінням, що проблема прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху має бути обговорена в рамках міжнародного механізму у форматі діалогу».

«Визнання територіальної цілісності Азербайджану не повинно інтерпретуватися як надання права на проведення етнічних чисток у Нагірному Карабаху», – застеріг Мірзоян. За його словами, незважаючи на твердження Азербайджану, що Нагірний Карабах є його внутрішньою справою, «уманітарна криза засвідчує, що без дієвих міжнародних механізмів жоден вірменин не зможе існувати в Нагірному Карабаху».

Мірзоян закликав міжнародну спільноту вчинити тиск на Азербайджан, щоб змусити його відкрити Лачинський коридор. «Вірменія очікує від Азербайджану відкриття Лачинського коридору, забезпечення безперешкодного руху транспортних засобів, вантажів та людей, забезпечення гуманітарного доступу до Нагірного Карабаху», – сказав Мірзоян.

Глава МЗС Вірменії зазначив, що його країна готова провести демаркацію кордонів відповідно до Алматинської декларації 1991 року, у якій адміністративні кордони колишніх радянських республік Вірменії та Азербайджану визнані як міждержавні кордони. Ми пропонуємо використовувати для делімітації останні карти, які існують. Ми також пропонуємо створити демілітаризовану зону, відвести війська на кордони, окреслені в картах Генштабу СРСР від 1975 року, і почати обговорення щодо створення демілітаризованої зони або умов відведення військ», – сказав Мірзоян.