Росія і Білорусь заблокували обрання Естонії головою ОБСЄ.

Естонія була єдиним кандидатом від Європейської Унії на головування в ОБСЄ у 2024 році.

 

                                 Марґус Цахкна

 

Росія та Білорусь блокували обрання Естонії черговим головою Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ). У вівторок, 21 листопада, під час голосування на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні представники РФ та Білорусі наклали вето на кандидатуру Естонії. Про це повідомив естонський національний телеканал ERR з покликом на слова офіційної представниці МЗС країни Бретті Сарапуу (Bretty Sarapuu). Оскільки рішення в ОБСЄ ухвалюються консенсусом, обрати Естонію головою організації не вдалося.

 

Естонія була єдиним кандидатом від Європейської Унії на головування в ОБСЄ у 2024 році. «Ми обов'язково обговоримо це з іншими країнами ЄУ», – зазначила Сарапуу. За її словами, наступного тижня у Скоп'є пройде зустріч міністрів закордонних справ країн ОБСЄ, і питання про наступного голову організації буде включено до порядку денного.

 

Своєю чергою, міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна (Margus Tsahkna) заявив про найсерйознішу кризу в історії ОБСЄ. «Росія своїми діями блокує роботу всієї організації, оскільки вже кілька років Москва не дозволяє затвердити бюджет організації, організовувати офіційні заходи ОБСЄ, продовжувати польові місії, а також поклала край усім місіям ОБСЄ в Україні, яка стала жертвою російської агресії», – цитує ERR письмовий коментар Цахкни.

 

Глава естонського зовнішньополітичного відомства назвав неприпустимим підкорятися вимогам Кремля, який веде кровопролитну війну проти України, порушуючи всі принципи ОБСЄ. «На даний момент ми повинні всіляко ізолювати Росію на міжнародній арені, а не шукати рішень, які влаштовують Москву. Естонія, як і раніше, дотримується думки, що ОБСЄ має твердо відстоювати свої основні цінності, а поступки аґресору повинні бути виключені», – зазначив естонський міністр.

 

Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич пояснив вето тим, що Москва вважає Естонію ворожою державою.

21.11.2023

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