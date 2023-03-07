Росія відмовилася передавати ОБСЄ дані про свої збройні сили.

Обмін такою інформацією передбачений Віденським документом 2011 року.

Росія відмовилася від участі у щорічному обміні даними про збройні сили, який передбачено Віденським документом 2011 року для членів Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ). Про це повідомило російське інформаційне агентство РБК з покликом на інформацію американської Асоціації з контролю над озброєннями (Arms Control Association) та на лист російської сторони.

Цю інформацію у коментарі РБК підтвердив голова російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки Костянтин Гаврилов.

Про рішення не надавати дані про свої збройні сили за 2023 рік Росія повідомила ОБСЄ ще 16 січня, коли Гаврилов надіслав відповідного листа представнику Боснії та Герцеговини Сініше Бенцуну, який був головою Форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ. Як йшлося у листі Гаврилова, цей крок пов'язаний з рішенням Чехії «зупинити свої зобов'язання» щодо Росії та відмовою України цього року брати участь у щорічному обміні військовою інформацією в рамках Віденського документа.

У листі російська сторона також звинуватила у недотриманні різних положень Віденського документа низку інших країн-учасниць угоди, зокрема Болгарію, Польщу та Францію. Вони нібито не запросили Росію на свої військові бази.

«Ключовий принцип дипломатії – це принцип взаємності. Ми просто не могли допустити, щоб у разі передачі даних про російські збройні сили наша інформація потрапила до згаданих держав», – заявив Гаврилов.

Віденський документ про заходи зміцнення довіри та безпеки було ухвалено 30 листопада 2011 року. Його підписали 57 країн – членів ОБСЄ. Метою документа є «реалізація заходів зі зміцнення довіри та безпеки, підвищення стабільності та зменшення загрози виникнення військових конфліктів» у країнах, що входять до ОБСЄ. Так, держави-підписанти повинні щорічно обмінюватися інформацією про військові сили та основні системи озброєнь, про заходи в галузі оборони та військові бюджети. Документом передбачено механізм консультацій та кооперації щодо незвичної військової діяльності, а також щодо небезпечних інцидентів військового характеру.