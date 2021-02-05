Зеленський висміяв захисників російської мови.

 

Президент України Володимир Зеленський висміяв проросійських політиків, котрі подають себе захисниками російської мови. При тім керівник держави сказав, що Україна нікому не подарує російської мови і російськомовного письменника Михайла Булгакова.

 

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, присвяченому резонансу довкола санкцій проти телеканалів "112-Україна", NewsOne, ZIK.

 

 

Володимир Зеленський записав своє звернення російською мовою. "Я хочу це зробити навмисно російською. Невипадково. Нашим людям в останній час, на жаль, заливали вуха безконечним потоком брехні. І розвінчувати цю брехню російською я буду правдою російською – мовою, яку, на думку однієї партії, дуже утискають, мовою, якою говорить багато наших військовиків на передовій, захисників України. Захисників від "захисників" тієї самої російської мови, яку в Україні так сильно утискають, що треба приїжджати захищати її на танках", – зі сарказмом сказав Зеленський.

 

Водночас Президент заявив, що в Україні російську мову "не дамо приватизувати і не подаруємо". Подібно він відгукнувся про російськомовного письменника родом із Києва Михайла Булгакова, котрий став героєм російських пропагандистів минулого тижня як начебто заборонений в Україні автор. Зеленський назвав Булгакова "нашим українським письменником", якого "не збираємось нікому віддавати".

 

Окремо Володимир Зеленський попросив пробачення в авдиторії, котра очікує від Президента державної мови. "Просто хочу, щоб мене чітко почула саме та частина людей, яка, з огляду на різні причини, ставиться до української мови насторожено та наївно вірить у те, що якщо "по телеку" і якщо "російською", то це неодмінно правда”, – виправдовувався Зеленський.

 

У самому зверненні Президент заявив про те, що він ненавидить цензуру, бо колись сам натерпівся прохань і вимог оминати певні теми у власних жартах. Зеленський запевнив, що він мав "залізобетонні підстави" для запровадження санкцій.

 

"Якщо хтось забув – Росія анексувала у нас Крим. І частина нашої території сьогодні окупована (впевнений, що тимчасово). Всі ті, для кого бізнес із цими територіями є нормою, ті, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями й псевдоструктурами на цих територіях є нормою, – всі вони створюють загрозу нашій країні. А отже, країна буде з ними боротися. І це теж є нормою. І як Президент я зобов'язаний і буду діяти будь-якими доступними мені законними способами для нейтралізації подібних загроз. Зокрема за допомогою санкцій", – заявив Володимир Зеленський.

 

Президент обурився тим, що телеканали дезінформували українців. "Заробляючи завдяки війні, вони переконували, що ніякої війни насправді немає. Точніше, є, але вона громадянська", – розкритикував Зеленський.

 

05.02.2021

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