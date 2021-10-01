"Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини територією України.

Російська компанія "Газпром" із 1 жовтня 2021 року зупинив транзит природного газу через Україну в напрямку Угорщини.

Про це повідомила пресслужба оператора ГТС України.

Згідно з даними оператора, заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік (із жовтня 2021 року до 30 вересня 2022) у розмірі 24,6 млн куб. м за добу.

Як зазначає компанія, через те, що імпорт газу з Угорщини в Україну відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту наразі немає.

"Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України, і українська сторона жодного разу не порушила зобов'язань. Більш того, український маршрут – найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини", – заявив голова ОГТСУ Сергій Макогон.

Він вважає, що теперішня монополізація газових маршрутів "Газпромом" порушує проблему про дотримання основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості.

"Посилення домінуючого положення одного гравця та використання ним важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокувального зростання цін на газ у Європі має бути зупинено", – зазначив Макогон.

В ОГТСУ нагадали про декларацію США і Німеччини щодо необхідності збереження транзиту газу через Україну. Натомість "Газпром" продовжує скорочувати обсяги транзиту через ГТС України, констатували у компанії.

Нагадаємо, 27 вересня угорська MVM Group і "Газпром експорт" у Будапешті підписали новий довгостроковий контракт на постачання газу в Угорщину. Новий документ розрахований на 15 років. Угорщина отримуватиме газ через Сербію та Австрію.

Міністерство закордонних справ України висловило подив і розчарування через підписання Угорщиною довгострокового контракту з російським концерном "Газпром".

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року", – заявили у МЗС.

У відповідь Міністерство закордонних справ Угорщини звинуватило Україну у втручанні у внутрішні справи і викликало українського посла.