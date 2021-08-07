Світовий конґрес українців виділяє $20 млн на проєкт меморіалу «Бабин Яр» від Інституту історії України.

Світовий Конґрес Українців підтвердив, що готовий надати понад 20 мільйонів доларів США на підтримку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», розробленого Інститутом історії України Національної Академії Наук України. Наприкінці липня про те, що СКУ готовий інвестувати в державний, альтернативний до приватного, фінансованого російськими бізнесменами, проєкту повідомив в інтерв'ю "НВ" міністр культури України Олександр Ткаченко.

Тепер, напередодні відзначення 80-х роковин трагедії Бабиного Яру (перший масовий розстріл відбувся 27 вересня 1941 року), СКУ на своєму сайті повідомив, що неназваний "видатний український громадський діяч і філантроп зобов’язався виділити щонайменше 20 мільйонів доларів для підтримки цього проєкту пам’яті. Крім того, СКУ очікує отримати додаткові зобов’язання від інших благодійників на підтримку цього проєкту меморіалізації."

В повідомленні зазначено, що "російські та радянські наративи спотворювали історію України, неправдиво зображаючи українців злочинцями, а не жертвами жахливих нацистських злочинів. Щоб захистити історію України від політичних маніпуляцій та дезінформації, ключові меморіальні проєкти, такі як Бабин Яр, повинні бути відповідальністю виключно української держави, а не підпорядковуватися приватним інтересам. Саме тому СКУ підтримує створення Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, з незалежною і відповідальною перед суспільством радою директорів, призначеною Урядом України".

СКУ у співпраці з Кабінетом Міністрів України, як зазначено в Меморандумі від 10 грудня 2020 року, зобов’язався підтримувати розвиток ключових національних місць пам’яті, зокрема, трьох музеїв: Національного музею Голодомору-геноциду, Національного меморіалу Героям Небесної Сотні та Музею Революції Гідності та Національного меморіалу Бабиного Яру.

"Історію України має розповідати український народ. Відповідальність за національні меморіальні проєкти, такі як Бабин Яр і Голодомор, повинні нести демократично обрані українські державні діячі, а не представники приватних інтересів. Фінансування цього проєкту, вплив на його управління чи контент не може надходити від осіб чи організацій, пов’язаних з Кремлем", – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Нагадаємо, що у вересні 2016 році російські олігархи, що походять з України, Михайло Фрідман, Павло Фукс та Герман Хан ініціювали створення на території Бабиного Яру приватного Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Цей проєкт викликав суттєві застереження у представників наукової спільноти та єврейської громади України через накинуту російськими спонсорами неприйнятну антиукраїнську ідеологію меморіалу. Проєкт назвали «троянським конем» російського президента Володимира Путіна, з допомогою якого він збирається нав'язувати світові російський антиукраїнський наратив що українці антисеміти, націоналісти, фашисти, та нацисти.

У зв'язку із накладеними санкціями Павло Фукс оголосив про вихід з проєкту, Станом на сьогодні 49% коштів у приватному проєкті належать двом російським бізнесменам Михайлу Фрідману та Герману Хану, що мають подвійне громадянство Росії та Ізраїлю.

Ткаченко зазначив, що міністерство "активно співпрацює як з авторами державної концепції, так і приватної", але наразі немає "конкретних проєктів будівництва ні того, ні іншого".

Під час німецької окупації Києва у 1941—1943 Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення (27 вересня 1941 року розстріляно 752 пацієнтів психіатричної лікарні ім. Івана Павлова) і радянських військовополонених, партійних та радянських активістів, підпільників, членів Організації українських націоналістів (переважно членів ОУН-м), заручників, "саботажників"; особливо масовими були розстріли за етнічною ознакою євреїв і циган.

За даними історика, провідного наукового співробітника Музею історії Києва, відповідального секретаря Громадського комітету для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру Віталія Нахмановича, за весь час німецької окупації у Бабиному Яру були розстріляно 90–100 тисяч людей, з них приблизно 65–70 євреїв.

У 1941—1943 у Бабиному Яру розстріляно 621 члена ОУН.

У березні 2007 року на території Бабиного Яру було створено Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» з метою вшанування та увічнення пам'яті жертв війни і політичних репресій.[32][33]. На базі Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» планується створення Меморіального центру «Бабин Яр», проєкт якого у лютому 2019 році представили українській громадськості українські історики Інституту історії України НАН.