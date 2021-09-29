МОЗ: 98,3% померлих від COVID-19 віком понад 60 років – не вакциновані.

98,3% померлих від COVID-19 віком понад 60 років були невакцинованими.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих – 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше – бажання українців захиститись від небезпечного вірусу", – зазначив Ігор Кузін, заступник міністра і головний державний санітарний лікар України.

Таким чином, виходячи з оголошених цифр, можна оцінити (ігноруючи парадокс Сімпсона), що вакцинація зменшує ризик смерті від коронавірусу для людей віком від 60 років в 9,8 раз.

Люди літнього віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Станом на 28 вересня 2021 року 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років.