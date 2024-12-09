Глава УГКЦ інтронізував нового митрополита Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

8 грудня вранці в Архикатедральному соборі Тернополя Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав здійснив Чин інтронізації нового архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка. Архиєрейська Літургія відбулась за участі Апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса та членів Синоду єпископів УГКЦ.

 

 

У храмі місця для всіх охочих взяти участь у Літургії не вистачило, тож біля катедри встановили великий екран з трансляцією. Всі разом молилися за мир в Україні, за Перемогу, а також за військовослужбовців, які перебувають на передовій або вже загинули. 

 

 

Інтронізація – це церемонія входження на престол та офіційний початок виконання обов'язків предстоятеля. Вона проходить у формі публічного богослужіння, під час якого новообраного предстоятеля зводять на кафедру.

 

Нагадаємо, що 17 жовтня у Ватикані повідомили про те, що Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав за згодою Синоду прийняв зречення з урядів трьох архиєреїв, які досягли 75-річного віку. На їхні місця призначили нових правлячих єпископів. Власне, теперішнього архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василя Семенюка наслідує єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Теодор Мартинюк.

 

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