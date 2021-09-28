З 1 жовтня у Тернополі запровадять безготівкову оплату за проїзд у транспорті.

 

З 1 жовтня у Тернополі запроваджується безготівковий проїзд у всьому громадському транспорті, щоби досягнути прозорості на ринку перевезень, повідомила пресслужба Тернопільської міськради.

 

 

«Це означає, що з 1 жовтня в тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі м. Тернополя діятиме виключно електронна форма оплати за проїзд – сплатити за проїзд можна буде безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC, "Соціальною картою тернополянина", неперсоніфікованим електронним квитком або разовим проїзним квитком.

 

Запроваджується це для повного вилучення готівкових розрахунків за проїзд у транспорті, забезпечення прозорості та відкритості під час здійснення перевезень пасажирів перевізниками», – зазначено у повідомленні пресслужби ТМР.

 

 

Водночас зросте вартість оплати за проїзд у громадському транспорті, проте диференційовано.

 

«При розрахунку за проїзд у тролейбусі, комунальному автобусі або маршрутному таксі "Соціальною картою тернополянина" тариф на проїзд становитиме 8 гривень; для пасажирів, які оплачуватимуть неперсоніфікованим електронним квитком (так званим проїзним квитком), тариф становитиме 9 гривень; для пасажирів, що сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC або разовим проїзним квитком, вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя становитиме 10 гривень», – повідомили у Тернопільській міськраді.

 

Система пільг, що діє у Тернополі на проїзд у громадському транспорті зараз, змін не зазнала.

 

Місця, де можна буде придбати разовий квиток на проїзд у громадському транспорті і неперсоніфікований електронний квиток, а також поповнити «Соціальну карту тернополянина» чи проїзний квиток, можна переглянути за посиланням.

 

Фото ternopilcity.gov.ua

28.09.2021

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