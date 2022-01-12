Завтра у Львові почнуть діяти е-квитки для пільговиків.

У Львові у четвер, 13 січня, стартує перший етап впровадження е-квитка. Завтра пільговики, які уже отримали персоніфіковані карти «ЛеоКарт», зможуть застосовувати їх для оплати за проїзд у громадському транспорті, повідомила пресслужба ЛМР.

Загалом у Львівській міській територіальній громаді є близько 200 тисяч пільговиків. Видачу карток розпочали ще на початку грудня 2021 року і, за даними департаменту міської мобільності ЛМР, понад 10 тисяч мешканців вже отримали свої «ЛеоКарти».

У ЛКП «Львіватодор» запевняють, що зможуть видати раніше зареєстрованим пільговикам картки до кінця січня, бо на сьогодні є можливість видавати до 5 тисяч карток щодня. У місті організували 17 пунктів видачі карток, і забрати їх можна після отримання відповідного смс-повідомлення, повідомив директор «Львівавтодору» Микола Власюк. Повний перелік локацій, де у Львові можна оформити пільгові транспортні картки, можна переглянути за посиланням.

З лютого картки планують видавати в форматі «прийшов-подав-отримав», тобто на місці впродовж 10-15 хвилин. Разом з тим, до кінця лютого можна буде здійснювати пільгові поїздки на основі звичайних посвідчень. При цьому вартість поїздки наразі залишили без змін – 10 гривень.

«Систему запроваджуємо поетапно. Зміни з 13 січня стосуватимуться винятково пільгових категорій пасажирів. Впродовж першого кварталу 2022 року ми поетапно будемо переходити на безготівкову оплату. Коли ми забезпечимо можливість безготівкової оплати для усіх пасажирів, тоді буде діяти норма, за якою у разі придбання квитка у водія його вартість становитиме 15 гривень. Тож 13 січня вартість проїзду буде незмінною – 10 гривень за одну поїздку», – прокоментував директор департаменту міської мобільності та вуличної мережі ЛМР Олег Забарило.

Другий етап запровадження автоматизованої системи оплати у громадському транспорті планують на кінець І-го – початок ІІ-го кварталу 2022 року. Пасажири зможуть оплачувати проїзд за допомогою спеціального мобільного застосунку, банківської картки, загальної транспортної картки «ЛеоКарт» або персоналізованої загальної транспортної картки «ЛеоКарт».

Персоналізовану картку видають пільговим категоріям населення, і будуть видавати також тим, хто виявить бажання та подасть всі необхідні дані.

На відміну від персоналізованої, загальну картку можна буде придбати в пунктах продажу без документів. Очікують, що самі ці електронні носії коштуватимуть 60 гривень. Буде діяти близько 400 точок продажу транспортних карток, зокрема в аеропорту, на вокзалі, автостанції, ТРЦ, зупинках. Загальні транспортні картки можна буде поповнювати через термінали.

Також у Львові уже тестують мобільний застосунок, з допомогою якого після впровадження системи е-квитка можна буде здійснити безготівкову оплату проїзду.

«Додаток має першу вкладку «купити квитки». Відповідно, ми можемо купити стандартний пересадковий квиток. Також у меню ви можете обрати опцію з купівлі короткострокових квитків на 1 − 2 − 3 − 7 днів. У майбутньому ми можемо цю цифру змінювати, відповідно до потреб туристів чи мешканців. Ще є можливість придбати довгостроковий квиток – на цьому етапі на 30, 180 та 365 днів. Мобільний додаток має вкладку з маршрутами та функцію «спланувати маршрут», якою в майбутньому буде дуже зручно користуватися», – розповів провідний інженер ІТ-супроводу в проєкті «ЛеоКарт» Олександр Гудима.

Фото city-adm.lviv.ua, vgolos.ua