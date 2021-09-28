Компанія Pfizer розпочала масштабні випробування пігулок від COVID-19.

До клінічних випробувань препарату планується залучити 2 660 осіб.

 

 

Американська фармацевтична компанія Pfizer розпочала масштабні випробування профілактичного перорального препарату від COVID-19. Про це повідомив британський фармацевтичний інформаційний портал Outsourcing Pharma з покликом на реліз пресслужби компанії.

 

«Pfizer сьогодні оголосила про початок другої фази дослідження для оцінки нового перорального противірусного PF-07321332, який застосовується спільно з невеликою дозою препарату Ритонавір, для запобігання захворювання на COVID-19», – йдеться в пресрелізі компанії.

 

Новий антивірусний препарат призначений для лікування коронавіруса на ранніх стадіях або для профілактики захворювання. У корпорації зазначили, що до клінічних випробувань препарату планується залучити 2 660 осіб. Учасників тестів розділять на дві групи, одним даватимуть препарат PF-07321332, іншим – плацебо двічі на день протягом п’яти або 10 днів. Основна мета випробувань – оцінити безпеку та ефективність для запобігання інфекціонуванню вірусом SARS-CoV-2 і його симптомам.

 

«Ми вважаємо, що боротьба проти вірусу вимагає ефективного лікування для тих, хто контактує або потрапив під вплив вірусу... У разі успіху ми вважаємо, що ця терапія може допомогти зупинити вірус на ранній стадії – ще до того, як у нього з'явиться можливість широко поширитися, потенційно запобігаючи симптоматичній захворюваності тих, хто зазнав його впливу, і пригнічуючи поява інфекції у інших», – сказав один з провідних експертів компанії Pfizer Майкл Долстен (Mikael Dolsten).

 

Раніше голова правління та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла (Albert Bourla) спрогнозував, що світ через рік повернеться до нормального життя після пандемії коронавіруса. Такий термін він позначив в етері телеканалу ABC News. При цьому, уточнив топ-менеджер, найбільш імовірним розвитком подій стане поява нових мутацій вірусу, а щорічна вакцинація стане нормою.

28.09.2021

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