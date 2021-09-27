Молдова отримає від США військової техніки на 5 млн доларів.

Вона призначена для підвищення оперативної сумісності армії Молдови під час участі в міжнародних миротворчих операціях.

 

 

Молдова отримає від уряду США військової техніки на суму п’ять мільйонів доларів для участі в міжнародних миротворчих операціях. Про це повідомив молдовський інформаційний портал Noi.md з покликом на заяву пресслужби Міністерства оборони республіки.

 

«Національна армія отримала партію військової техніки від уряду Сполучених Штатів на суму 5 мільйонів доларів США для реалізації плану розвитку і перетворення національної армії. Техніка призначена для підвищення оперативної сумісності за участі в міжнародних миротворчих операціях. Вона була надана в рамках ініціативи з нарощування оборонного потенціалу Молдови DCBI (Defence Capacity Building Initiative)», – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Міноборони республіки. Рішення про включення Молдови в програму DCBI було ухвалене на саміті НАТО в Уельсі у вересні 2014 року.

 

За словами міністра оборони Молдови Анатолія Носатого, ця акція є «продовженням системних реформ, початих Міністерством оборони Республіки Молдова в 2018 році в контексті досягнення мети реформування і модернізації сектору оборони і безпеки з Плану дій уряду Республіки Молдова з розвитку військового потенціалу і підвищення боєздатності Національної армії».

 

«Поставка партії обладнання стала можливою завдяки якісній співпраці між Республікою Молдова і Сполученими Штатами Америки. Хочу подякувати нашим партнерам за сприйнятливість і постійну підтримку, надане матеріально-технічне забезпечення, навчання і підготовку молдовських військовиків, особливо під час навчань для міжнародних миротворчих місій», – заявив Анатолій Носатий.

 

Військове обладнання поставлятиметься кількома партіями до кінця цього року і розподілятиметься по частинах Національної армії.

 

Молдовсько-американська співпраця в царині оборони ґрунтується на Меморандумі «Про співпрацю у військовій галузі між Міністерством оборони Республіки Молдова та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки», підписаному четвертого грудня 1995 року.

27.09.2021

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