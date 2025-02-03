Маск оголосив про процес ліквідації USAID.

Проте Трамп дав зрозуміти, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо долі аґенції.

Мультимільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Аґенції з міжнародного розвитку США (USAID). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Маск назвав USAID «злочинною організацією» та звинуватив її у фінансуванні розробок біологічної зброї, до якої підприємець відніс і COVID-19.

Раніше від роботи було усунено двох високопосадовців служби безпеки USAID за відмову надати представникам DOGE доступ до захищених систем аґенції.

«Ми в процесі ліквідації USAID», – сказав Ілон Маск у ході трансляції в соцмережі X. Він підкреслив, що структура «не підлягає відновленню». «Це не хробачливе яблуко, а просто грудка хробаків», ­– додав бізнесмен.

Тим часом президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо закриття аґенції. Він оголосив про наступні заплановані відставки в керівництві USAID. «Цією аґенцією керує купка радикалів-шаленців. Ми їх прибираємо, а потім ухвалимо рішення», – заявив голова Білого дому.

USAID було створено у 1961 році з метою надання гуманітарної допомоги іншим країнам. 20 січня, в день інавґурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів – за цей час має відбутися ревізія програм аґенції. Газета Politico повідомляла, що USAID можуть позбавити незалежності та передати під контроль Державного департаменту.