Брюссель намагається залагодити «субмариновий конфлікт» між Францією та США.

Для цього буде використано засіданням Ради з торгівлі та технологій ЄУ-США.

 

                                Валдіс Домбровскіс

 

Європейська Унія має намір скористатися засіданням Ради з торгівлі та технологій ЄУ-США (EU-US Trade and Technology Council – TTC), щоб відновити міцність трансатлантичних зв'язків, порушених скандалом з підводними човнами для Австралії. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis) в коментарі для німецького ділового видання Handelsblatt, опублікованому в неділю, 26 вересня.

 

 «США та ЄУ – союзники, партнери та друзі. Друзі іноді допускаються помилок, але це не повинно затьмарювати нашу здатність до суджень про те, в чому полягає наш стратегічний зв'язок», – процитувало видання слова Домбровскіса.

 

Нагадаємо, що США, Велика Британія і Австралія 15 вересня оголосили про створення нового оборонно-технологічного союзу під назвою AUKUS. В рамках пакту Канберрі будуть передані американські технології з будівництва атомних субмарин, а також напрацювання в царині кіберзахисту та прикладного штучного інтелекту.

 

Цей крок викликав обурення Парижа, оскільки Австралія зразу ж розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання субмарин на суму 56 млрд євро. Причому Канберра і Вашінґтон уклали новий контракт, не те що не проконсультувавшись з Парижем, але навіть не повідомивши його. Через таке зухвальство Франція навіть відкликала зі США і Австралії своїх амбасадорів для консультацій.

 

Окрім того, французький уряд виступав за те, щоб відтермінувати засідання TTC. Утім більшість країн-членів Європейської Унії висловилися за те, щоб зустріч відбулася вчасно, адже питання розглядається надзвичайно поважне і злободенне.

 

Зустріч представників ЄУ і США в рамках TTC відбудеться 29 вересня в Піттсбурзі. «Ми переконані, що засідання стане позитивним сигналом для потепління відносин між Брюсселем і Вашінґтоном в світлі непростих останніх днів», – зазначила комісарка Євроунії з питань конкуренції Марґрете Вестаґер (Margrethe Vestager). За ї словами, йдеться про наймасштабніший економіко-політичний проект, який європейці й американці  реалізовуватимуть з часу провалу в 2016 році угоди про трансатлантичну вільну економічну зону.  

27.09.2021

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