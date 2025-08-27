У Національних зборах Франції відбудеться голосування щодо довіри уряду.

Рейтинг прем’єра Байру стрімко впав через його програму жорсткої економії.

Франусуа Байру

Франція перебуває на межі урядової кризи. На восьме вересня заплановано голосування Національних зборів про довіру французькому уряду, який запропонував заходи дуже жорсткої економії. Про це повідомив телеканал Euronews. «Протягом наступних 13 днів французи вирішать, як вплинуть на своїх представників, щоб ті обрали та сказали, чи ставлять вони себе на бік хаосу чи відповідальності», – заявив прем'єр-міністр Франції Франусуа Байру (François Bayrou).

Голова кабінету пообіцяв зробити все можливе, щоб схилити шальки терезів на свій бік. Однак прихильників у нього небагато. Опозиційні партії заявили, що голосуватимуть за вотум недовіри.

Політичні експерти не виключають, що на Байру чекає доля його попередника, Мішеля Барньє (Michel Barnier), який пропрацював на чолі уряду лише три місяці і був відправлений до демісії через вотумом недовіри. Причому суперечки в Національних зборах виникли також через бюджетні питання.

Щоб скоротити дефіцит французького бюджету, що становить 5,8% ВВП, у липні Байру оголосив план жорсткої економії. Серед іншого він включає заморожування індексації зарплат і пенсій, скорочення робочих місць і цілих організацій у держсекторі, обмеження витрат на медичне страхування. Це дозволить заощадити майже 44 мільярди євро

Ці плани спричинили гнівну реакцію громадян. Згідно з опитуваннями, рейтинг прем'єра досягає в кращому разі 18%. Натомість 2/3 опитаних підтримали ідею організувати загальнонаціональний страйк 10 вересня.