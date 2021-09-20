Суд заарештував колишнього посадовця МВС через причетність до бійні під парламентом.

Печерський суд Києва заарештував колишнього заступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки київського управління МВС Юрія Спаських. Його підозрюють у причетності до організації побиття учасників Революції Гідності під Верховною Радою та вбивства майданівців.

Як повідомляє Адвокатська дорадча група, суддя Євген Хайнацький обрав Юрію Спаських запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці – до 6 листопада.

Адвокат Роман Маселко назвав Спаських "важливим підозрюваним".

Вранці 20 вересня Офіс Генерального прокурора повідомив про затримання колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки у МВС Києва, підозрюваного у вчиненні насильницьких акцій проти учасників Революції Гідності.

"За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві та перевищуючи владу, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України для публічного висловлення підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень Президента, а також для залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організував терористичний акт та вбивство мітингувальників", – прокоментували у прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що такі дії спричинили до важких наслідків – убито трьох людей, 14 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, а 59 – ушкодження середньої тяжкості.

Експравоохоронцю інкримінують організацію терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.