Президентка Молдови зажадала виведення російських військ з Придністров'я.

Виступаючи на сесії Генасамблеї ООН Мая Санду наголосила на важливості дотримання прав людини в Придністровському реґіоні.





У своєму виступі перед Генеральною Асамблеєю ООН в Нью-Йорку президентка Молдови Мая Санду підтвердила позицію Молдови і зажадала беззастережного виведення російських військ з лівого берега Дністра. Про це повідомив інформаційний молдовських портал IPN.md. Наразі близько 1400 російських військовослужбовців як і раніше дислоковані в Придністров'ї, нібито для охорони складів зі зброєю радянських часів.

Виступаючи в Нью-Йорку Санду підняла загалом питання міжнародної безпеки з огляду на агресивні дії Кремля. «Коли говоримо про наш реґіон, ми серйозно стурбовані погіршенням ситуації з безпекою в ареалі Чорного моря. Ми як і раніше твердо дотримуємося принципів мирного, політичного вирішення конфлікту в придністровському реґіоні нашої країни на основі суверенітету і територіальної цілісності Молдови, в межах її міжнародно визнаних кордонів», – зазначила молдовська лідерка.

У цьому контексті Мая Санду підкреслила: «У дусі конституційного нейтралітету Молдови і норм міжнародного права ще раз хочу зазначити, що наша позиція про повне і беззастережне виведення російських збройних сил залишається незмінною. Це ж стосується і вивезення або знищення боєприпасів в Кобасному (село в непідконтрольному Кишиневу Рибницькому районі Молдови – Z)– складів озброєнь, які становлять загрозу безпеці та навколишньому середовищу для всього реґіону вцілому. У цьому прагненні ми розраховуємо на підтримку міжнародної спільноти».





Також Мая Санду наголосила на важливості дотримання прав людини в Придністровському реґіоні. «Республіка Молдова – держава, що прагне миру. Ми як і раніше твердо прихильні пошуку мирного політичного вирішення конфлікту в Придністровському реґіоні нашої країни, вирішенні, заснованому на суверенітеті й територіальній цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно-визнаних кордонів. Ми також продовжимо просувати заходи зі зміцнення довіри, приділяючи особливу увагу захисту основних прав і свобод в Придністровському реґіоні – актуальній проблемі», – зазначила президентка Молдови з трибуни ООН.