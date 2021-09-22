В Україні вперше виконали трансплантацію серця дитині.

 

В Україні вперше зробили трансплантацію серця дитині. Пересадку здійснили 13-річному хлопцеві з села Зарудці, що на Волині. Операція відбулася у Львівському центрі трансплантації при допомозі польських медиків.

 

 

Про це повідомляє пресова служба Міністерства охорони здоров'я.

 

Згідно з інформацією МОЗ, донором виступив 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Медики трансплантували п'ять його органів. Згоду на пересадку дала дружина.

 

Зокрема, трансплантація легень стала першою такою операцією в Україні. Також медики трансплантували дві нирки і печінку.

 

Операції виконували команди Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова і трансплантологи Інститут серця МОЗ України, лікарня "Феофанія" та колеги з Сілезького центру хвороб серця Польщі. Підбір реципієнтів здійснював Український центр трансплант-координації.

 

"За останню добу українська медицина зробила величезний крок вперед. Вперше в нашій історії в Лікарні швидкої допомоги міста Львова пересадили ЛЕГЕНІ, а ще – серце дитині! Ми – незмінно на шляху до трансплантаційної незалежності!", – прокоментували у Львівській лікарні швидкої допомоги.

 

 

Команда уточнює, що серце пересадили юнаку на ім'я Максим, який у липні пережив раптовий інсульт. "Декілька тижнів в реанімації. Серце хлопця не справлялось, терміново потрібна була пересадка", – прокоментували в лікарні. Трансплантацію серця провела команда Бориса Тодурова з Інституту серця спільно із львівським дитячим кардіохірургом Віталієм Петровим.

 

Легені пересадили 56-річному львів’янину Віктору. "Чоловік хворів на бульозну емфізему легеней більше 10 років, три роки він практично не виходить з дому – кисневозалежний. Без пересадки – не прожив би й кількох місяців", – зазначили у лікарні. Трансплантацію провели кардіохірурги Ігор Гуменний, Роман Домашич, торакальний хірург Юрій Король та анестезіолог Христина Орлинська з допомогою польських колег Пьотра Паска, Мацєя Урліка, Стасела Томаша та Анни Пюро.

 

Лікарі висловили співчуття, а заразом вдячність родині донора, "які зробили неймовірне – врятували п’ять людей".

 

22.09.2021

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