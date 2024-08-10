У Китаї з крематоріїв викрали понад чотири тисячі трупів.

Тіла використовували для створення трансплантатів на продаж.

Китайську компанію Shanxi Aorui Biomaterials (SAB) підозрюють у крадіжці трупів з крематоріїв та медичних лабораторій для виготовлення трансплантантів. Про це повідомляє китайська англомовна газета South China Morning Post (SCMP) з покликом на заяву голови юридичної фірми Beijing Brave Lawyers І Шенхуа. Компанія незаконно купувала тіла небіжчиків та кінцівки у провінціях Сичуань, Гуансі й Шаньдун та виготовляла алогенні кісткові трансплантати. Таким чином SAB вдалося здобути понад чотири тисячі тіл.

Юрист SCMP розповів про це у своїх соцмережах. За його словами, розслідуванням займається поліція Тайюаня, столиці північної провінції Шаньсі. І Шенхуа повідомив, що компанії вдалося заробити на продажу кісток для трансплантатів близько 380 млн. юанів (близько $53 млн.).

Алогенні кісткові трансплантати використовуються при лікуванні зубів, кісток та суглобів. Юрист також поділився документами про перебіг розслідування. Згідно з ними, поліція конфіскувала під час обшуків у компанії понад 18 тонн кісток. Компанія закуповувала людські рештки у співробітників крематоріїв, які розчленовували трупи та продавали їх.

У документах також йдеться, що під час розслідування було затримано 75 підозрюваних. Серед затриманих згадується і гендиректор компанії. Він нібито зізнався у придбанні в співробітників крематоріїв понад чотирьох тисяч тіл. Прокуратура Тайюаня підтвердила SCMP, що ведеться розслідування про злочинне угруповання, яке «краде та перепродає трупи з метою отримання прибутку». Проте подробиць в прокуратурі не уточнили, бо справа «досить складна».