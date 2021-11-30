У Львові почали будувати вертолітний майданчик для лікарні.

ТзОВ «Інтеграл Сістемс» почав будівництва вертолітного майданчика біля Львівської лікарні швидкої допомоги. Про це повідомив технічний директор лікарні Володимир Гончарук.

За його інформацією, підрядник уже почав підготовчі роботи: робітники готують лоток під бетонування майданчика, прокладання електродротів і системи пожежогасіння.

Проєкт будівництва вертолітного майданчика для аеромедиків вартістю 19,54 мільйона гривень реалізують на умовах співфінансування: 11 мільйонів гривень надійшло як субвенція на соціально-економічний розвиток Львівщини із держбюджету. Решту, за словами Володимира Гончарука, згідно з тристоронньою угодою, мають профінансувати з бюджету міста.

«Відомо, що 11 мільйонів гривень на роботи виділено з держбюджету, а решту має надати ЛМР, частково ми будемо вкладати кошти лікарні. Так було передбачено тристоронньою угодою. Після завершення всіх робіт майданчик прийматиме в експлуатацію Державіаслужба й видаватиме сертифікат. Наразі в нас усі дозволи на роботи й експертизи є», – сказав він у коментарі «Захід. Еспресо».

Підрядник має завершити усі роботи у червні 2022 року за 19,54 мільйона гривень. Про це свідчать результати тендера у системі Prozorro, який тривав чотири місяці поспіль.

Тендер на будівництво вертолітного майданчика Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги оголосила ще наприкінці липня. У торгах 9 серпня змагалися чотири учасники: ПП «Ромб+», ТзОВ «Тернопільське управління механізації», ТзОВ «Інтеграл Сістемс» та ТОВ «Західбудпроект».

Найменшу ціну, 18,3 мільйона гривень, запропонувало ПП «Ромб+». Втім інший учасник – ТзОВ «Інтеграл Сістемс» – оскаржив його перемогу. АМКУ підтвердило, що подана документація ПП «Ромб+» не відповідає вимогам.

Невідповідності у документах виявили й у ТзОВ «Тернопільське управління механізації», тому пропозицію фірми у 19,4 мільйона гривень також відхилили.

Водночас документи ТзОВ «Інтеграл Сістемс» теж були не до кінця коректними, але підприємству дали час на усунення невідповідностей, після чого 23 листопада із ним уклали угоду. Загалом тендерні процедури і визначення фірми-переможця тривали чотири місяці поспіль.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Інтеграл Сістемс» – фірма з Обухова Київської області, заснована у 2011 році, що займається в основному електромонтажними роботами. Власницею підприємства є киянка Олена Пшець.

Загалом упродовж 2021 року ТзОВ «Інтеграл Сістемс» на держзакупівлях отримало підрядів на майже 464 мільйони гривень.

Нагадаємо, навесні на Львівщині упродовж двох місяців у межах пілотного проєкту на тимчасово виділеному вертольоті ДСНС здійснили дев’ять вильотів аеродинамічної евакуації.

1 жовтня надійшов гвинтокрил, що підпорядкований Нацполіції і базується на аеродромі у Черлянах, що під Городком. На його роботу виділили 15 мільйонів гривень до кінця року.

Фото zahid.espreso.tv, lv.dsns.gov.ua