У Львові вперше пересадили печінку однорічному пацієнтові.

 

У Львові 12 січня однорічному Артему з Івано-Франківщини трансплантували печінку від посмертного донора. Хлопчик перебуває під цілодобовим наглядом лікарів, його стан оцінюють як стабільний, повідомило «Перше територіальне медичне об’єднання Львова».

 

 

Ця трансплантація стала першою в Україні, коли печінку такій маленькій дитині пересадили від посмертного донора.

 

 

Артем народився з атрезією жовчних протоків, вираженою печінковою недостатністю. Цей діагноз хлопчику поставили на третьому місяці життя.

 

Єдиним виходом врятувати дитину, за словами медиків, була трансплантація печінки, проте з родини Артема ніхто не підходив для донорства. Врятувати його життя могла лише пересадка від посмертного донора. Останні чотири місяці хлопчик з мамою прожили в очікуванні у лікарні, саме там 6 січня він відсвяткував свій перший день народження.

 

 

Донором органа для Артема став 44-річний чоловік з Вінниці, у якого розірвалася аневризма. Лікарям не вдалося його врятувати і рідні дали дозвіл на забір органів. Печінку з Вінниці до Львова доставили гелікоптером.

 

 

Надскладну операцію, що загалом тривала близько 12 годин, провели трансплантологи Першого територіального медичного об’єднання та колеги зі столичної лікарні «Феофанія».

 

 

«Хірургічне втручання було надскадним. Спершу лікарям треба було розділити донорську печінку, аби взяти для маленького Артемчика її частину. Потім розпочалася сама трансплантація, яка тривала до ранку це близько 12 годин.йдеться у дописі. – Відтоді малюк перебуває в реанімації під цілодобовим моніторингом. Успішна операція  це лише половина шляху, попереду не менш складна його частина, виснажений хворобою організм дитини має адаптуватися до життя з новим органом. Та наш колектив докладає максимум зусиль, але Артемко пройшов свій шлях до одужання якомога швидше».

 

Фото facebook.com/1tmolviv

19.01.2022

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