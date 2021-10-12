У Франківську вперше пересадили нирку від посмертного донора.

 

Сьогодні, 12 жовтня, уночі в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні відбулася трансплантація нирки від посмертного донора. Вилучені серце і печінку трансплантували пацієнтам у Львові. Про це на нараді повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук.

 

 

«Завдяки свідомому рішенню родини нашого краянина троє людей отримали шанс на життя. Напередодні 54-річний прикарпатець помер від травм, несумісних із життям. Його рідні погодилися передати органи на пересадку. Завдяки медикам з Києва, Львова та нашої обласної лікарні вдалося провести ці операції», – розповіла Світлана Онищук.

 

 

Як повідомили в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, нирку пересадили 31-річному львів'янину, який до того перебував на обліку та отримував діаліз упродовж семи років.

 

«Пересадку лікарям допомагала здійснювати команда колег із Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова та київського "Іституту серця". Вони ж допомагали із вилученням органів», – зазначено у повідомленні.

 

 

«Сьогодні відбулася історична подія, яка стала початком великого проєкту з порятунку життів: коли людина може послужити людині, коли свою згоду на благородну справу можуть дати родичі постраждалого, а лікарі професійно та злагоджено виконати свою роботу. Ми докладатимемо максимум зусиль, щоби люди могли отримати належну допомогу в нашому закладі», – зазначив гендиректор франківської лікарні Остап Грищук.

 

 

Серце і печінку тимчасом у супроводі патрульних повезли до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Серце, за інформацією директора лікарні Олега Самчука, пересадили 29-річному чоловікові з Вінниччини. Через ускладнення від коронавірусу його власний орган уже ледь виконував функцію.

 

Печінку отримала 43-річна матір двох дітей із Закарпаття. Операцію лікарі виконували разом із колегами з лікарні «Феофанія».

 

«Сьогодні зробили ще одну трансплантацію серця у Львові. Експлантацію виконали у Івано-Франківській обласній лікарні (спасибі колегам за допомогу і співробітництво). Це четверта трансплантація за місяць і 21 – за останні два роки. З пацієнтом (29 років) все благополучно. Як завжди Олег Самчук і команда Львівської лікарні швидкої допомоги на висоті», – написав директор Інституту серця Борис Тодуров.

 

Фото facebook.com/okl.if.ua

12.10.2021

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