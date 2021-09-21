Опозиційні фракції не підтримують відставки Разумкова.

Опозиційні фракції не підтримують ідеї про заміну голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Це випливає із коментарів представників фракцій, котрі поширила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми були єдиною фракцією, що не голосувала за його призначення, я боюся, що ми будемо єдиною фракцією, що не голосуватиме за його звільнення", – сказала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

Вона наголосила, що Разумков очолював виборчий список партії "Слуга народу" і несе відповідальність разом із Президентом Володимиром Зеленським за "весь балаган", який вони привели до парламенту. "Але треба віддати належне – він намагається відстояти хоча б мінімальну незалежність парламенту", – зазначила народний депутат.

Керівник фракції "Голос" Ярослав Железняк також повідомив, що його команда відставки Разумкова не підтримує. "Точно не підтримуватимемо... Ми за нього голосували. Він виконує своє завдання... І це дуже добре, що він працює за регламентом", – наголосив народний депутат.

Ініціативу про звільнення Разумкова не схвалює і фракція "Опозиційна платформа – За життя".

"Ми не підтримуємо заміни спікера. Я вважаю, що спікер займає абсолютно державницьку позицію, тому він із повагою ставиться і до своєї провладної фракції, і до опозиції, дає можливість висловитися, він дотримується регламенту. Єдина причина, чому його хочуть замінити – тому що він не повною мірою ручний і не виконує всіх забаганок Офісу Президента", – зазначив співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко.

Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв вважає, що монобільшість замінити Разумкова не наважиться. "Мені здається, що обговорення цієї теми нині є передчасним, тому що все-таки десь у глибині душі думаю, що хоч у політиці можна піти на будь-яку підлість, але на таку – навряд чи зважаться", – сказав Соболєв.

Конфлікт у "Слузі народу" вилився на публіку після того, як голова Верховної Ради Дмитро Разумков скерував на експертизу до Венеційської комісії президентський проєкт закону про олігархів.

"Коли я бачу об'єднання всіх фракцій проти, які починають придумувати венеційські комісії, які говорять – давайте відкладемо. На міжнародній конференції шановні спікери як під копірку заявляли, що засуджують законопроєкт про олігархів. Докотилися до мишей. Сьогодні на одному з телеканалів в рухомому рядку було написано "провідний CNN проти олігархів". Завтра баба Валя з "Укрпошти" скаже, що вона проти закону про олігархів. Ми самі розберемося", – обурився голова фракції "СН" Давид Арахамія.

Арахамія натякнув на відставку Разумкова.

"Я просто хочу маленький тільки один акцент: спікера не вибирають, спікера делегують. І монобільшість делегує спікера Разумкова в крісло Разумкова. Про це треба завжди пам'ятати", – сказав він.