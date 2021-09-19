Динаміка поширення ковіду сягнула максимуму за весь час пандемії в Україні.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3983 нові випадки коронавірусної хвороби. Зафіксовано 46 смертей.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб) 

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

 

Якщо порівнювати темпи поширення коронавірусної хвороби тиждень до тижня, то швидкість поширення недуги за попередні сім діб розігналася до найвищого показника за весь час пандемії! Поточний коефіцієнт R₀ становить 1,664 і продовжує далі прискорюватися (минулої неділі був 1,460).

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Якщо нинішні темпи поширення збережуться, то попереднього максимуму (112 тисяч за тиждень – це було у квітні) ми досягнемо за два тижні, 3 жовтня.

 

Динаміка захворювань на ковід (при збереження темпів)

 

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 348 381 особа. Померло 54 875 людей.

 

19.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Пахуче мило
Микола Шанта
Любовна історія. Фраґмент перекладу роману «Паннонське чудовисько»
17.09.21 | | Дискурси
Нові докази «оновлення» мозку у стані сну
У фазі швидкого сну мозок очищається від шкідливих речовин.
17.09.21 | | Наука
Ера космічного туризму
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Місія Inspiration4, в рамках якої на орбіту було відправлено суто аматорський екіпаж, відкрила нову еру в історії освоєння космосу. Еру космічного туризму.
17.09.21 | | У світі
«Асемічний переклад» в  Асортиментній кімнаті
Олена Турянська зі Львова та Вольт Агапєєв із Києва творили роботи серії «Асемічний переклад» спеціально для Івано-Франківська завдяки листуванню. Кожна епістола є графічною та може бути розшифрованою у вільному форматі.
17.09.21 | | Штука
Русини надають полиск
Микола Шанта
Мало хто з сербів прийме цю тезу, але я вважаю, що ми дізнаємося правду про себе лише тоді, коли цю правду говорять люди, які живуть по сусідству
16.09.21 | | Галичина
Розмова про поета у Домі поета з поетами
Проєкт «POETY. Діалог поколінь», ідейною натхненницею та головною виконавицею якого є українська музикантка Соломія Чубай, присвячений тому, щоб розкрити постаті класиків української поезії по-новому.
16.09.21 | | Штука
Розмова кольором
Іван Остафійчук
Ретроспективна виставка «Іван Остафійчук. Живопис. Графіка» об’єднала понад 150 творів митця від найстаріших до найновіших, демонструючи творчу генезу та постійний формопошук. Відкрили її у Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького.
16.09.21 | | Штука
Жести допомагають вивчати мову?
Моторна система в мозку допомагає запам’ятовувати та пригадувати іноземну лексику.
16.09.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.