Динаміка поширення ковіду сягнула максимуму за весь час пандемії в Україні.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3983 нові випадки коронавірусної хвороби. Зафіксовано 46 смертей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

Якщо порівнювати темпи поширення коронавірусної хвороби тиждень до тижня, то швидкість поширення недуги за попередні сім діб розігналася до найвищого показника за весь час пандемії! Поточний коефіцієнт R₀ становить 1,664 і продовжує далі прискорюватися (минулої неділі був 1,460).

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Якщо нинішні темпи поширення збережуться, то попереднього максимуму (112 тисяч за тиждень – це було у квітні) ми досягнемо за два тижні, 3 жовтня.

Динаміка захворювань на ковід (при збереження темпів)

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 348 381 особа. Померло 54 875 людей.