Космічно-туристична місія Inspiration4 успішно завершилася.

Космічний корабель SpaceX з екіпажем з чотирьох туристів приводнився в Атлантичному океані.

 

 

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX з цивільними особами на облавку, які брали участь в польоті повністю на комерційній основі в рамках місії Inspiration4, здійснив посадку на воду в Атлантичному океані неподалік від узбережжя штату Флорида. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на повідомлення в Twitter компанія SpaceX.

 

Тепловий щит дозволив капсулі витримати нагрівання при входженні в щільні шари атмосфери. Потім розкрилися чотири великих парашути, і капсула торкнулася поверхні океану близько 2:00 за Київським часом в неділю, 19 вересня.

 

Після цього до місця приводнення негайно вирушило судно SpaceX, яке допомогло астронавтам вийти з капсули. Потім на гелікоптері їх доправили на космодром на мисі Канаверал, звідки вони стартували в середу.

 

Це перший в історії пілотований космічний політ, в якому не брав участі жоден професійний астронавт. Всі четверо учасників – космічні туристи: 38-літній підприємець-мільярдер Джаред Айзекман (Jared Isaacman), 29-літня медична працівниця Гейлі Арсено (Hayley Arceneaux), 51-річна популяризаторка науки Сіан Проктор (Sian Proctor) і 42-річний інженер Кріс Семброскі (Chris Sembroski).

 

«Оце подоріж у нас була. І це тільки початок», – передав радіоповідомлення Джаред Айзекман з капсули незабаром після приводнення. «Приводнилися! Ласкаво просимо назад на планету Земля, @ Inspiration4», – привітала місію компанія SpaceX.

 

Саме Айзекман – мільярдер, власник компанії з обробки платежів Shift4 Payments і ентузіаст космосу – став неофіційним командиром експедиції. Він оплатив всьому екіпажу «квитки в космос» і сам відібрав трьох інших учасників польоту, з яким і до цього знайомим не був. Скільки саме Айзекман заплатив за політ – офіційно не розкривається. Часопис Time оцінив суму приблизно в 200 мільйонів доларів.

 

Окрім суто туристичної мети та певних нескладних космічних досліджень, місія Inspiration4 мала також харитативне завдання. В рамках приуроченого до орбітального польоту збору коштів Айзекман розраховував зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої онкологічної лікарні St. Jude Children's Research Hospital. Зібрати потрібну суму вдалося за півгодини до старту.

19.09.2021

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