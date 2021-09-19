Космічно-туристична місія Inspiration4 успішно завершилася.

Космічний корабель SpaceX з екіпажем з чотирьох туристів приводнився в Атлантичному океані.

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX з цивільними особами на облавку, які брали участь в польоті повністю на комерційній основі в рамках місії Inspiration4, здійснив посадку на воду в Атлантичному океані неподалік від узбережжя штату Флорида. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на повідомлення в Twitter компанія SpaceX.

Тепловий щит дозволив капсулі витримати нагрівання при входженні в щільні шари атмосфери. Потім розкрилися чотири великих парашути, і капсула торкнулася поверхні океану близько 2:00 за Київським часом в неділю, 19 вересня.

Після цього до місця приводнення негайно вирушило судно SpaceX, яке допомогло астронавтам вийти з капсули. Потім на гелікоптері їх доправили на космодром на мисі Канаверал, звідки вони стартували в середу.

Це перший в історії пілотований космічний політ, в якому не брав участі жоден професійний астронавт. Всі четверо учасників – космічні туристи: 38-літній підприємець-мільярдер Джаред Айзекман (Jared Isaacman), 29-літня медична працівниця Гейлі Арсено (Hayley Arceneaux), 51-річна популяризаторка науки Сіан Проктор (Sian Proctor) і 42-річний інженер Кріс Семброскі (Chris Sembroski).

«Оце подоріж у нас була. І це тільки початок», – передав радіоповідомлення Джаред Айзекман з капсули незабаром після приводнення. «Приводнилися! Ласкаво просимо назад на планету Земля, @ Inspiration4», – привітала місію компанія SpaceX.

Саме Айзекман – мільярдер, власник компанії з обробки платежів Shift4 Payments і ентузіаст космосу – став неофіційним командиром експедиції. Він оплатив всьому екіпажу «квитки в космос» і сам відібрав трьох інших учасників польоту, з яким і до цього знайомим не був. Скільки саме Айзекман заплатив за політ – офіційно не розкривається. Часопис Time оцінив суму приблизно в 200 мільйонів доларів.

Окрім суто туристичної мети та певних нескладних космічних досліджень, місія Inspiration4 мала також харитативне завдання. В рамках приуроченого до орбітального польоту збору коштів Айзекман розраховував зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої онкологічної лікарні St. Jude Children's Research Hospital. Зібрати потрібну суму вдалося за півгодини до старту.