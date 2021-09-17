Ватажок руху "ДНР" проголосував за Ґосдуму як російський громадянин.

 

Ватажок організації "ДНР" Денис Пушилін проголосував на виборах депутатів російської Ґосдуми. Таким чином він публічно підтвердив факт вступу до російського громадянства.

 

 

Про голосування Пушиліна повідомляють російські медії, покликаючись на приватний аккаунт сепаратиста.

 

Керівник руху "ДНР" голосував через системи дистанційного електронного голосування.

 

Пушилін висловив утіху, що в окупації "така можливість у нас нарешті з'явилася" – голосувати на російських виборах. Він зазначив, що на виборах прибічники руху "ДНР" обирають "майбутнє нашої великої батьківщини – Росії".

 

Ватажок банди "ДНР" Деніс Пушилін раніше дуже хвалебно відгукувався про масову паспортизацію мешканців окупації. На початку вересня він заявляв: "Ми всі мріяли стати частиною Росії і можемо констатувати, що стали набагато ближчими до нашої батьківщини. Наша участь у виборах в Ґосдуму – ключовий момент нашої інтеґрації в російську політику. Це заява для всього світу".

 

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через організацію Росією виборів депутатів до Державної думи РФ на окупованій території Криму і примусове залучення до участі у виборах громадян України в ОРДЛО.

 

"Розглядаємо організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України", – йдеться у заяві МЗС України.

 

У серпні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, котрий дозволив мешканцям окупацїі в ОРДЛО отримувати громадянство Росії за спрощеною процедурою. Згідно зі свіжими даними, оприлюдненими нещодавно комітетом Ґосдуми у справах євразійства (повна назва – "Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками"), російське громадянство за спрощеною процедурою отримало 600 тисяч осіб із Донецької та Луганської областей.

 

17.09.2021

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