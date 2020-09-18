Резніков закликав ВР прийняти "мудре" рішення щодо виборів на Донбасі.

Віцепрем‘єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков закликав депутатів проявити "колективну мудрість" при підході до постанови про проведення місцевих виборів. Зі слів Резнікова, пункт постанови про умови проведення голосування на Донбасі утруднив діалог із Росією.

Про це Резніков сказав під час виступу у Верховній Раді, повідомляє УНІАН.

"Ця постанова політично дуже правильна. І повністю співзвучна з тими тезами, які я особисто виголошую у кожному своєму інтерв'ю або коментарі. Але суто тактично окремі її положення – вони передчасні. Чи ускладнила ця постанова ведення переговорів? Так, ускладнила. Чи скористалися нею наші опоненти для маніпуляцій? Так, скористалися. Чи заблокувала переговорний процес? Так, значною мірою він заблокований", – сказав Резніков.

"Приймати те чи інше рішення по зміні чи уточненню цієї постанови – це виключно прерогатива українського парламенту. І про це було наголошено під час останньої зустрічі української делегації в Берліні на зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату". І буде зрозуміло, якщо парламент України не захоче робити якісь зміни саме до цієї постанови. Бо нікому не подобаються ультимативні умови, тим паче, з боку країни-агресора", – зазначив заступник керівника української делеґації в ТКГ.

Він додав, що якщо Верховна Рада зможе "проявити колективну мудрість і ухвалити якесь інше рішення, яке підкреслить сприйняття Україною "мінського процесу" як наразі безальтернативного майданчика для переговорів, яке підтвердить повноваження української делегації і продемонструє довіру до неї", то таке рішення "дасть важливий сигнал нашим західним партнерам та міжнародним посередникам з ОБСЄ".

"Воно б розширило поле маневру для нашої роботи в Тристоронній контактній групі. Тим більше, що згадана постанова де-факто зникне як чинник після 25 жовтня. Я з великою повагою ставлюся до українського парламенту і маю надію, що народні депутати на своїй ділянці нашого спільного фронту проти агресора точно не підведуть", – підсумував Резніков.

Відповідаючи на питання народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качури щодо того, чи правда, що зараз весь мирний процес "заблоковано лише одним питанням", Резніков зауважив: "Головна правда в тому, що наші візаві в переговорах – представники Російської Федерації – насправді не налаштовані на швидке влаштування миру. Тому вони шукають будь-який привід для того, щоб маніпулятивно затримувати і затягувати переговорний процес".