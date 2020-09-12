Українська делеґація погодилась: ВР перегляне постанову про вибори на Донбасі.

Українська делеґація під час переговорів політичних радників "Нормандської четвірки" підтвердила актуальність законопроєкту, що передбачає зміни до постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів. Нагадаємо, офіційна Москва зі своїми маріонетками у Донецьку та Луганську тривалий час наполягає на тому, аби Україна змінила цю постанову й передбачила у ній можливість проведення виборів на Донбасі.

"Під час зустрічі було зазначено, що на розгляді українського парламенту перебуває проект про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає іншу редакцію п. 4, стосовно якого стільки гучних спекуляцій. Запропонована редакція повністю відповідає мінському "Комплексу заходів...", – у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна" представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін.

"Як представник делегації я підтверджую прихильність "мінським домовленостям". Безумовно, і у нас, і в українському суспільстві є маса питань до них, але і ми, і наш Президент вважаємо, що вони є єдиною платформою для продовження процесу врегулювання", – зазначив Костін.

Зі слів Костіна, представник України в ТКГ Леонід Кравчук закликав український парламент проаналізувати п. 4 постанови. "Сподіваюся, що в процесі розгляду проекту Кравчук зможе виступити перед парламентом, донести свої аргументи щоб продемонструвати, що Україна прихильна виконанню "мінських домовленостей", – додав депутат із команди Зеленського.

У п'ятницю ввечері по завершенні переговорів у Берліні заступник голови адміністрації прездента Росії Дмітрій Козак заявив: "Проривів немає... Не можу похвалитися, що з усіх питань вдалося досягти узгоджених рішень".

Водночас, Козак сказав: "Домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яка було ухвалена 15 липня".

Офіційно Офіс Президента України не підтвердив домовленості про перегляд постанови. В офіційному повідомленні йдеться: учасники підтримали заклик України про вжиття вичерпних заходів для продовження сталого та всеосяжного режиму припинення вогню.

Андрій Єрмак повідомив, що Україна зробить усе, щоб зберегти перемир’я та не дати його зірвати. "Ми, як ніхто, зацікавлені, щоб більше не гинули українські військовослужбовці і мирні громадяни, як це відбувалося шість років поспіль", – сказав керівник Офісу Президента.

Віце-прем'єр Олексій Резніков був більш говірким. Він підтвердив, що на переговорах дебатували про постанову Верховної Ради. Схоже, що всі зрушення в цій справі тепер видаватимуть не як поступки української делеґації, а лише як ініціативу депутатського корпусу.

"Ніхто не брав на себе обговорення компетенції українського парламенту чи втручання в його суверенітет", – сказав Резніков у коментарі "РБК-Україна".

"Є ініціатива українських депутатів, самостійна ініціатива, не пов'язана ні з чиєю позицією. Ця ініціатива, якщо я не помиляюся, була запропонована після початку режиму припинення вогню, її можна перевірити на сайті ВР. Ні Козак, ні інші політичні радники не збираються втручатися у суверенітет парламенту", – додав Резніков.

Нагадаємо, в Берліні відбулася перша зустріч радників після того, як помічник Владіміра Путіна Дмітрій Козак написав своїм колегам до Берліна та Парижу, що не бачить сенсу продовжувати розмову в форматі Єрмак і Ко.

Сторони розійшлися й цього разу – в питанні можливої зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

Зокрема, як повідомили на Банковій, у Берліні домовилися впродовж наступних тижнів зустрітися у форматі радників "та продовжити обговорення виконання паризьких домовленостей і підготовки берлінського саміту в "Нормандському форматі".

Дмітрій Козак не підтвердив такої домовленості. "Не дивлячись на те, що один з учасників переговорів заявляє, що саміт є мало не самоціллю – ми розуміємо, що підстав для саміту немає".

Сам Володимир Зеленський заявив на тижні: "Ми все для цього робимо. 11 вересня буде зустріч. Це вже говорить про те, що буде, – я так вірю в це, і хочу цього, і робимо все для цього, – щоб після зустрічі радників була зустріч лідерів "Нормандської четвірки". Це говорить про те, що у нас немає зупинки на шляху до припинення війни. Це говорить про те, що у нас є діалог", – сказав Зеленський під час поїздки у Хмельницьку область.