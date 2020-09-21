Разумков виступив проти ідеї ТКГ із виборами на Донбасі.

 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков виступив проти скасування пункту про вибори на окупованих територіях у постанові про призначення місцевих виборів в Україні. Разумков наголосив на тому, що "мінські угоди" й близько не виконано до тієї межі, після котрої доцільно говорити про вибори.

 

Про це Разумков сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

 

 

"Постанова – вона не пов'язана з "мінськими угодами". Її можна по-різному трактувати, але вибори, згідно з "мінськими угодами", це дев'ятий, якщо я не помиляюсь, пункт. Я не впевнений, що сьогодні ми можемо говорити, що в повному обсязі виконані вісім попередніх. Тому зараз говорити про те, що постанова комусь в чомусь заважає, я думаю, не зовсім, м'яко кажучи, коректно", – заявив голова ВР.

 

Спікер нагадав, що, згідно з українським законодавством, Верховна Рада оголошує місцеві вибори не пізніше як за 90 днів до дати голосування.

 

"Сьогодні вносити будь-які зміни до цієї постанови – це поставити під сумнів легітимність проведення виборів на всій території держави. Не в конкретно взятій області, а просто в державі. Тому що це буде суперечити діючому законодавству", – зазначив Разумков.

 

Окрім того, голова ВР висловив і політичну позицію: проводити вибори на Донбасі зараз – неможливо.

 

"Я свідомий того, що, на жаль, сьогодні ми не можемо провести вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Організаційно це неможливо на сьогодні зробити... Вони не можуть відбутися за українським законодавством. Там немає доступу всіх політичних партій і сил, які зареєстровані в Україні. Там, на жаль, не працює свобода слова. Там головне, що вибори будуть не вибори, а призначення тих чи інших людей. І якщо ми говоримо про такий підхід, то це суперечить тим демократичним нормам, до яких ми з вами звикли. Вибори – це вільне волевиявлення громадян, а не призначення когось на посаду. І це не може відбуватися під дулами кулеметів. Це, на жаль, сьогодні неможливо", – резюмував він.

 

Нагадаємо, голова української делеґації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук надіслав до Верховної Ради листа, в котрому просив переглянути постанову про призначення місцевих виборів на Донбасі. Представник України у ТКГ Олексій Резніков у виступі перед депутатами минулого тижня попросив депутатів вчинити "мудро".

 

21.09.2020

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