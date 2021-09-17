МЗС висловило протест через вибори до Ґосдуми на окупованих територіях.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через протиправну організацію і проведення Росією 17–19 вересня 2021 року виборів депутатів до Державної думи РФ на окупованій території Криму і примусове залучення до участі у виборах громадян України в ОРДЛО.

Про це йдеться у заяві, поширеній МЗС України у п'ятницю.

"Розглядаємо організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України", – йдеться у заяві МЗС України.

У МЗС наголосили, що такі дії РФ грубо порушують фундаментальні принципи й норми міжнародного права, зобов'язання РФ за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна та Росія, законодавство України, а також суперечать Статуту ООН, низці резолюцій Генеральної асамблеї ООН, Гельсінському Заключному акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року.

"Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків", – наголосили у МЗС України.

Крім того, зазначається, що залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях, як і майже 1,5 млн виборців, котрі нині проживають у тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ і загалом ставлять під сумнів їх леґітимність.

"Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі у цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нестимуть відповідальність згідно із законодавством України", – заявили в МЗС України.

Зовнішньополітичне відомство України закликало іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій.

"Вимагаємо від Російської Федерації припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також частин Донецької та Луганської областей, покласти край незаконній діяльності на тимчасово окупованих нею територіях України та виконати повною мірою відповідні рішення міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій", – наголосили у МЗС України.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Украна фіксуватиме порушення, пов'язані з виборами, на тимчасово окупованих територіях.

"Згідно з міжнародним правом, єдиний статус, яким володіє РФ в Автономній Республіці Крим та окремих районах Донецької та Луганської областей, – це держава-окупант. І те, що вона робить, організовуючи там свої національні вибори, є порушенням міжнародного права. У зв'язку з цим ми реагуватимемо за вже відпрацьованою схемою – ми фіксуватимемо ці порушення, звертатимемося до партнерів", – заявив Кулеба.

"Я розумію, що ми цим вибори не скасуємо, і росіяни наразі зроблять те, що вони вважають за необхідне, тому що вони контролюють цю територію, але, знаєте, всьому приходить свій кінець. Я переконаний, що російській окупації кінець теж прийде, і коли це станеться, то всі ті зафіксовані випадки правопорушень з боку РФ – за них усіх доведеться заплатити", – цитує Кулебу аґенція "Інтерфакс-Україна".