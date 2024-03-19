У Росії контрактників і мобілізованих звільняють від кримінальної відповідальності.

Відповідний  пакет законів ухвалила Держдума РФ.

 

 

Державна дума Росії ухвалила відразу в другому та третьому читаннях два законопроєкти, які звільняють від кримінальної відповідальності тих, хто уклав контракт зі збройними силами Росії. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Один законопроєкт вводить до кримінального та кримінально-процесуального кодексів низку нових статей, що описують категорії тих, хто може бути звільнений від кримінальної відповідальності під час укладання контракту. Це ті, хто вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості і перебуває під слідством або судом, а також ті, кому винесено вирок.

 

Другий документ доповнює закони про військову підготовку та мобілізацію та визначає порядок дій федеральних органів виконавчої влади.

 

Мобілізовані та контрактники звільнятимуться від кримінальної відповідальності або з дня отримання державної нагороди за службу, або з дня звільнення. Справи тих, хто перебуває під слідством, зупинятимуться, а покарання тих, хто вже отримав вирок, — змінюватись на умовний термін. Окрім того, укладання контракту дозволить зняти судимість тим, хто її мав.

 

У законопроєкті прописано низку статей, з якими не можна буде укладати контракт. До них належать, зокрема, статті про екстремізм, тероризм, заклики до порушення територіальної цілісності, державну зраду та співпраця з «небажаною організацією». Також не зможуть укласти контракт ті, хто вчинили злочини проти статевої недоторканності неповнолітніх (виняток не поширюється на звинувачених у сексуалізованому насильстві щодо дорослих).

 

Один із авторів ініціативи, голова думського комітету зі законодавства та держбудівництва Павло Крашенінніков, пояснив, що законопроєкт дає можливість укласти контракт тим, хто перебуває під слідством, під судом або щодо кого вже винесено вирок. Законопроєкт набуде чинності після його схвалення у Раді Федерації та підписання президентом.

19.03.2024

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