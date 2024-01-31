У Росії конфісковуватимуть майно за «фейки» про армію.

Відповідний закон ухвалила Держдума РФ.

 

 

Державна дума Росії у середу, 31 січня, схвалила у другому та третьому читаннях законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за статтею про «фейки» щодо російської армії.  Про це повідомила газета «Коммерсантъ» з покликом на сайт нижньої палати російського парламенту. Документ було схвалено одностайно.

 

Закон передбачає конфіскацію майна у засуджених, які «вчиняли злочин за наймом та з корисливих спонукань». Передбачається, що вилучатимуть лише активи, які використовувалися при скоєнні злочину. Конфіскацію поширюють також на майно, призначене на фінансування діяльності, спрямованої проти безпеки держави.

 

Згідно з ухваленим законом необхідно буде внести зміни у дві статті карного кодексу Росії – про поширення фейків про армію (ст. 207.3) та про заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки держави (ст. 280.4).

 

Спікер Держуми В'ячеслав Володін на засіданні повідомив, що нова норма спрямована проти росіян, які перебувають за кордоном, які «ллють бруд» на свою країну і на російських військовиків, які беруть участь у війні проти України. Сам документ він назвав «законом про негідників».

 

«Ухвалене рішення дозволить карати тих, хто веде діяльність проти своєї країни, – позбавляти цих негідників почесних звань, а також конфіскувати їхнє майно, гроші та інші цінності», ­– прокоментував підсумки голосування Володін у своєму Telegram-каналі.

 

Законопроєкт було внесено до Держдуми 22 січня, його авторами стали 395 депутатів на чолі зі самим В'ячеславом Володіним. Перше читання пройшло 24 січня.

 

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін у середині січня повідомив, що з моменту запровадження в 2022 році кримінальної відповідальності за поширення «фейків» про російську армію його відомство порушило 273 кримінальні справи у зв'язку з цим.

31.01.2024

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