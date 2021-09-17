Уряд Росії планує повернути на батьківщину пів мільйона еміґрантів.

Для цього МВС і МЗС РФ створять похідні агітаційні групи.

Уряд Росії затвердив план добровільного переселення на батьківщину співвітчизників, які мешкають за кордоном. До 2030 року російська влада планує повернути до країни щонайменше пів мільйона громадян, які виїхали з країни. Про це повідомило ділове видання Finanz.ru з покликом на постанову кабінету міністрів Росії про внесення поправок до державної програми «Забезпечення громадського порядку та протидія злочинності».

Переселення, згідно з документом, необхідно організувати «шляхом надання переселенцям державних гарантій за рахунок коштів федерального бюджету».

Організацією повернення еміґрантів на батьківщину займатимуться тимчасові виїзні групи Міністерства закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ Росії. Їхні співробітники виїжджатимуть за кордон і особисто переконуватимуть росіян повернутися до РФ. Для цього планується інформувати росіян-еміґрантів про Державну програму зі сприяння добровільному переселенню в Росію співвітчизників, які проживають за кордоном.

За даними Світового банку, на 2017 рік за межами Росії проживали 10,6 млн росіян. Це 7,4% від всього населення країни. Росія перебуває на третьому місці в світі за загальною кількістю еміґрантів. Понад 40% росіян причинами, що змусили їх задуматися про еміґрацією, називають кращі умови життя за кордоном і нестабільну економічну ситуацію в своїй країні. Майже кожен восьмий задумався про від'їзд через відсутність у Росії захисту від свавілля влади і чиновників.