У Львові розпочинається проєкт «POETY. Діалог поколінь».

Із липня до жовтня 2021 року у Львові триватиме проєкт «POETY. Діалог поколінь», який має на меті привернути увагу до постатей українських письменників через музику та дискусії про ювілярів 2021 року – Лесі Українки, Миколи Вінграновського, Юрія Клена, Івана Франка, Павла Тичини, Чайки Дніпрової та Грицька Чубая. Про це повідомили організатори, ГО «Львівський культурний центр».

«Поети-ювіляри цього року зазвучать з симфонічним оркестром та крутими музикантами. Ще 30 сучасних поетів, різного віку, дискутувамуть про те, якими були Франко, Українка, Тичина, Клен», – розповіла ідейна натхненниця проєкту, українська співачка та артменеджерка Соломія Чубай.

Проєкт «POETY. Діалог поколінь» є логічним продовженням культурно-митецьких акцій, присвячених 70-літтю від дня народження культового поета Грицька Чубая у 2019 році. Тоді Соломія Чубай презентувала новий альбом «POETY» та оргнізувала масштабний артконцерт «Чубай. Україна. Любов», під час якого поезії українських класиків та сучасників виконували Соломія Чубай з Віктором Морозовим та Сергієм Жаданом у супроводі гуртів «Джалапіта», «Rockoko» та Академічного симфонічного оркестру «INSO-Lviv».

Проєкт «POETY. Діалог поколінь» націлений на популяризацію української поезії через музику, розмови про поезію та відеоарт.

Учасники проєкту прагнуть познайомити з поетами-класиками «як з людьми, які також мріяли, кохали, печалилися, втікали з дому і бунтували, одружувались та виходили заміж проти волі батьків, боролися за щастя і хотіли бути на своїй землі Українцями, хотіли, щоб їх поважали і просто творити-писати і бути почутими».

Відтак у серпні – вересні будуть зреалізовані 7 онлайн-відеодискусій за участі Юрка Іздрика, Григорія Семенчука, Остапа Сливинського, Оксани Забужко, Мар’яни Савки та інших. Під час дискусій обговорюватимуть життя поета-ювіляра та поета-сучасника, ключові та переломні моменти, чому важливо говорити про них сьогодні, як вони вплинули на сучасну українську та світову літературу, як подати сучасному школяреві чи першокурснику, що Тичина – це круто? Як підліткам та молоді показати, якими крутими та драйвовими були поети, які творили українське?

Відео поширюватимуть на сторінках проєкту та партнерів у YouTube, Facebook, Instagram, а також в львівських середньо-освітніх школах та вишах.

8 жовтня відбудеться космічний концерт Соломії Чубай з симфонічним оркестром «INSO-Lviv» та креативним відеоартом від художника з Луганська Олексія Хорошка. Концерт – прем’єра унікального симфо-музичного альбому-книжки «POETY. Діалог поколінь». Соломія Чубай виступатиме із «INSO-Lviv» та відомими музикантами: Ігор Гнидин – барабани, Андрій Кохан – бас-гітара, Сашко Главацький – гітара, Том Луголообі – фортепіано, Софія Сливка – бек-вокал.

Альбом «POETY. Діалог поколінь» викладуть на усі музичні платформи: Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer.