"Цей світ вертеп": у Львівській опері вперше спільно виступлять Тарас та Соломія Чубай.

Улюблені пісні Володимира Івасюка, колядки, пісні на слова відомих поетів, "POETY" та "Колискові для Олекси" у виконанні Тараса Чубая, Соломії Чубай у супроводі симфонічного оркестру «INSO-Львів» та музичного гурту.

23 січня у Львівській національній опері відбудеться унікальний концерт «Цей світ вертеп», з нагоди 74-ої річниці з дня народження культового поета Грицька Чубая. Початок о 19:00, повідомляють організатори VINIL Concert agency.

«А світ — вертеп. Кажу я з гіркотою: цей світ — вертеп. І, мабуть, щонайважче — у ньому залишатися собою, від перших днів своїх і до останніх не бути ні актором, ні суфлером, ні лялькою на пальчиках облудних, а лиш собою кожної години, а лиш собою кожної хвилини, з лицем одвертим твердо йти на кін...»

На сцені Львівської опери співачка, громадська діячка та благодійниця Соломія Чубай представить авторські проєкти "POETY" та "Колискові для Олекси" у супроводі музичного гурту та симфонічного оркестру INSO-Lviv. Автор-виконавець, музикант та композитор Тарас Чубай виконає композиції на вірші Грицька Чубая та інших відомих поетів, пісні Володимира Івасюка, а також свої класичні хіти та колядки.

Знаково, що перед концертом відбудеться відкриття вулиці ім. Грицька Чубая у Львові.

«Цей концерт унікальним тим, що Соломія і Тарас вперше разом виступлять на великій сцені з сольними проєктами. Вони представлять унікальні пісні на слова відомих поетів, колядки та повстанські пісні. І це все на честь Дня народження їхнього батька – Грицька Чубая та відкриття вулиці його імені у Львові», – запрошують на концерт організатори VINIL Concert agency.

Квитки на подію за посиланням: concert.ua/uk/booking/taras-ta-solomija-chubai-lviv