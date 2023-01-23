Сьогодні, 23 січня, у Львові урочисто відкрили вулицю Грицька Чубая. Його ім’я тепер матиме колишня вулиця Академіка Павлова, розташована у Личаківському районі міста між вулицями Кониського і Тершаковців. Відкриття вулиці відбулося у день народження поета – Грицькові Чубаю нині могло б виповнитися 74 роки.

Дружина та діти Грицька Чубая. Фото Петра Задорожного



На відкритті вулиці Грицька Чубая зібралася родина, друзі та поціновувачі творчості митця. Діти поета Соломія і Тарас дали маленький концерт із балкона будинку на цій вулиці.

"Це особливий день для нашої родини. Підозрюю, що мій батько, якби бачив цю подію, іронічно підсміювався б. Тим не менше, українцям варто пам’ятати своїх поетів і митців, тому їхніми іменами й називають вулиці. Буде хтось проходити тут, прочитає назву вулиці і, можливо, зацікавиться, хто це, надихнеться", – сказав Тарас Чубай.

Сьогодні ж увечері у Львівській опері відбувся концерт пам’яті Грицька Чубая "Цей світ –вертеп", де Соломія і Тарас Чубаї вперше виступили спільно. Також у прокат вийшов документальний фільм «Чубай. Говорити знову».

Нагадаємо, що рішення назвати колишню вулицю Академіка Павлова іменем Грицька Чубая депутати Львівської міської ради ухвалили 18 серпня цього року.