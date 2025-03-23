У Львові великим концертом вшанують пам'ять Грицька Чубая до 75-річчя поета.

Донька поета Грицька Чубая, співачка та громадська діячка Соломія Чубай готує великий концерт "POETY. ЛЮБОВ.ВЕСНА", унікальну виставку речей батька та низку благодійних ініціатив.

У проєкті, що відбудеться 29 квітня у Національному драматичному театрі ім. Марії Заньковецької, українське поетичне слово звучатиме в джазових та рокових аранжуваннях у виконанні Соломії Чубай та у супроводі Луганського симфонічного оркестру, який у 2022-му релокувався до Львова.

Окрім оркестру, в концерті буде задіяний джаз-рок-гурт "Джалапіта". У цій програмі співачка зібрала твори не лише Грицька Чубая, а й інших найкращих українських поетів ХІХ–ХХІ століть: Лесі Українки, Івана Франка, Павла Тичини, Миколи Вінграновського, Василя Стуса, Мар’яни Савки, Юрія Іздрика, Сергія Жадана та ін.

Поети у проєкті підібрані не просто так. Вони створюють певний діалог, який пов'язує Грицька Чубая з минулим та майбутнім, – діалог поколінь.

До концерту 29 квітня у Львові приєднаються давній друг родини Чубаїв лідер гурту "Кому Вниз" Андрій Середа, письменник Юрій Андрухович та поетка Мар’яна Савка. Зокрема Середа й Андрухович візьмуть участь у виконанні рок-симфонії "Вертеп", яку створила Соломія Чубай зі своїми музикантами. Саме за поему "Вертеп" КГБ переслідувало поета Чубая.

"Ми створюємо події, які неодмінно залишають слід у культурному просторі України, – каже організатор проєкту Юрій Мисик (компанія "ЮМUA"). – "POETY. ЛЮБОВ. ВЕСНА" – це мистецький маніфест, де поезія стає музикою, а музика – голосом поколінь. Це не просто концерт, а культурне явище, яке вшановує наших поетів, повертає їхні голоси та об’єднує сучасників навколо українського слова та музики".

Частину коштів з концерту скерують на підтримку Центру Next Step Ukraine, який займається реабілітацією важкопоранених воїнів.

А за кілька тижнів до концерту "POETY. ЛЮБОВ. ВЕСНА" 10 квітня у львівській галереї "БандеРоль", що на вул. Словацького, 1, відкриється унікальна виставка, присвячена Грицькові Чубаю. Уперше на загал будуть представлені особисті речі поета, які зібрала його донька Соломія: зокрема шкіряний плащ, картини, які малював Чубай, екслібриси, друкарська машинка, на якій працював поет.

Квитки на концерт “POETY. ЛЮБОВ. ВЕСНА” 29 квітня у Театрі ім. М. Заньковецької доступні онлайн за посиланням.