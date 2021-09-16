Смерть Чорновола: Офіс генпрокурора не має підтверджень версії з кастетами.

В Офісі генерального прокурора заявляють, що в матеріалах експертиз у справі про смерть В’ячеслава Чорновола немає даних про удари кастетом. Водночас слідчі продовжують вивчати версію про скоєння вмисного вбивства.

Про це йдеться в коментарі пресцентру ОГП, отриманому виданням "Українська правда". Напередодні ексзаступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що Чорновола було вбито чотирма ударами кастета у потиличну ділянку голови.

"Розслідування кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув В’ячеслав Чорновіл, триває і здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України. Слідством перевіряється версія скоєння умисного вбивства народного депутата України. В даному кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, у тому числі ряд судових експертиз. Згідно з висновком комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи від 29 жовтня 2018 встановлено, що ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла В’ячеслава Чорновола та в ході експертизи решток його ексгумованого тіла, є такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою. В матеріалах, що надані для експертизи, не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмету з обмеженою травмуючою поверхнею, в тому числі "кастета", що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Напередодні Микола Голомша заявив в ефірі “4-го каналу”, що Чорновола вбили кастетами.

“Ми розслідували справу про вбивство Чорновола… І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастета у потиличну ділянку голови, і таким самим кастетом було добито водія”, – сказав Голомша, який обіймав посаду першого заступника генерального прокурора України у 2014–2019 роках.

“Безперечно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках”, – сказав Голомша.

З його слів, слідчі розговорили експерта, за словами якого розтин тіла Чорновола не проводився.

В’ячеслав Чорновіл загинув внаслідок аварії на трасі Бориспіль–Золотоноша 25 березня 1999 року. Його машина врізалася у вантажівку, котра несподівано зупинилася поперек траси. В аварії загинув водій Євген Павлов, а прессекретаря лідера НРУ Дмитра Понамарчука (він спав на задньому сидінні) госпіталізували з важкими травмами.

У 2011 році тіло Чорновола ексгумували для проведення експертизи.

21 січня 2014 року Бориспільській міжрайонний суд постановив закрити справу про загибель Чорновола.

Згодом кримінальне провадження знову відкрили. 31 січня 2017 року у справі призначили комплексну судово-медичну, медико-криміналістичну та автотехнічну експертизи.