Внаслідок вибуху в Дніпрі загинула речниця ДСНС і ветеран.

Внаслідок вибуху автомобіля в Дніпрі загинула начальниця відділу зв'язків з медіями та роботи з громадськістю управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева.

"Страшна новина для усієї нашої сім'ї рятувальників. Сьогодні близько дев’ятої ранку трагічно загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дар'я Гречіщева. Дар'я була одним із найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ — одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб ДСНС", — повідомляє пресслужба ДСНС.

Гречіщева була волонтером Червоного хреста.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, загинув також ветеран АТО Олексій Кавлак.

За фактом вибуху порушено кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією "терористичний акт" за ст. 258 Кримінального кодексу України.