Вагнерґейт: "Слуги" зірвали кворум перед свідченнями ексначальника розвідки.

Засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України у вівторок, 14 вересня, не відбулося через відсутність кворуму. На зустрічі мали заслухати свідчення колишнього начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби.

Про це Бурба повідомив під час розмови з журналістами, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Я прибув на засідання на запрошення Безуглої (ідеться про керівника ТСК Мар'яну Безуглу, – Z), одночасно отримав інформацію, що сьогодні засідання не буде в зв'язку з тим, що відсутній кворум... Засідання сьогодні не відбулося, я спілкувався з нею", – сказав Бурба, додавши, що він задля участі в засіданні приїхав з-за кордону.

Бурба додав, що наступне засідання має відбутися у понеділок.

Народний депутат від "Голосу" Роман Костенко повідомив, що кворум зник акурат перед прибуттям Бурби.

"Я сьогодні прийшов на засідання тимчасової слідчої комісії, але ТСК ухвалила рішення своїм голосуванням про те, що ніхто, крім її членів, не може на ньому бути присутній. І ми десь близько години розбиралися між собою: хто може бути присутній, а хто – ні... На момент, коли прибув Бурба, кворуму не стало: ТСК припинила працювати ... Спочатку кворум був: комісія заслуховувала, як я розумію, Службу безпеки та прокуратуру", – розповів Костенко.

Він припустив, що комісія докладає зусиль, щоб "ключові особи в цій операції не були заслухані", а тому припустив, що засідання комісії за рахунок кворуму "було зірвано спеціально".

"Коли ми говоримо, направляємо людей, намагаємося докопатися до правди, то, якщо чесно, як людина військова, я можу поставити одне запитання: ну ви що?.. Ми говорили про те, що парламент має створити платформу, на яку можуть звертатися будь-які військові, щоб дізнатися тут правду. А що ми робимо? Ми сприймаємо команди звідкись", – обурився Костенко.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада провалила голосування за створення тимчасової слідчої комісії, котра мала заопікуватися винятково справою "вагнерівців". За створення комісії проголосувало 97 народних депутатів, а для ухвалення рішення було потрібно 150. Тоді депутати "Слуги народу" назвали таку комісію "політичною провокацією".

Натомість Верховна Рада прийняла постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і загрожували національним інтересам та безпеці України. Комісія визначила пріоритетом розслідування розмов із "плівок Медведчука", котрі компрометують Петра Порошенка.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. У білоруських медіях писали, що йдеться про росіян із ПВК "Вагнера". Вважалося, що вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Згодом виявилося, що частина затриманих воювала на Донбасі. Україна подала запит на екстрадицію – та Білорусь видала всіх бойовиків Росії.

Згодом виявилося, що бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. Наразі розслідувальна аґенція Bellingcat готує фільм про зрив операції і втечу найманців.

У червні 2021 року Президент України Володимир Зеленський визнав, що минулого року він особисто передав подробиці "справи вагнерівців" тодішньому президенту Білорусі Олександрові Лукашенку, після чого Мінськ видав найманців росіянам. Зеленському здалося, що тоді він припустився би того самого злочину, що й Олександр Лукашенко, коли той наказав посадити літак із Романом Протасевичем.

"Ми з вами бачили, що відбулося в Білорусі, як посадили літак і чим це закінчилося. Чим закінчуються такі випадки, до якої ізоляції країни призводять такі спецоперації. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – ідея інших країн, і те, що Україну максимально затягували в це питання – правда. Те, що цього не відбулось... Слава Богу, ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні", – заявив Зеленський.

"Коли «вагнерівці» були на території Білорусі, я зателефонував Олександру Григоровичу і сказав, що готовий передати повну інформацію відносно цих людей. Ми розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі... Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць", – сказав Зеленський.