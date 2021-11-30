Єрмака допитали у справі "вагнерівців".

Слідчі Державного бюро розслідувань опитали керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у справі про втечу "вагнерівців".

Про це повідомив сам Єрмак на своїй сторінці у Facebook.

"Як законослухняний громадянин, сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію. Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав. Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над «і»", – прокоментував Єрмак.

17 листопада міжнародна розслідувальна аґенція Bellingcat опублікувала першу частину розслідування про спецоперацію спецслужб України з вилову бойовиків "Приватної компанії Вагнера", причетних до воєнних злочинів в Україні.

Згідно з інформацією розслідувачів, українська військова розвідка планувала захопити 33 російських найманців 25 липня 2020 року, виманивши їх у повітряний простір над Україною нібито для участі у бойових діях за кордоном.

Утім за кілька днів до того, як літак мав вилетіти з Білорусі, Президент Зеленський досяг домовленості про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі. Офіс Президента вирішив стримати операцію. Колишньому очільнику розвідки Василеві Бурбі нібито наказали відкласти виліт "вагнерівців". Цю вказівку нібито озвучив керівник ОП Андрій Єрмак.

"Бурба розповів, що відповів: відкласти операцію на тиждень неможливо, оскільки це призведе або до втрати довіри з боку найманців, або до підозр з боку білоруських чи російських спецслужб, або до того й іншого одразу. Зі слів Бурби, надалі представники Офісу Президента, намагаючись знайти компроміс із командою ГУР МОУ, запропонували скоротити затримку операції до чотирьох днів. Дату вильоту й захоплення найманців належало перенести на середу, 29 липня 2020 року. У цьому випадку перемир'я принаймні встигло б набути чинності. Як розповів Бурба, спецслужби вважали, що шанс знайти нові квитки в такий короткий термін невеликий, проте пообіцяли дізнатися, що можна зробити", – повідомили у Bellingcat.

Згодом колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба публічно заявив, що Єрмак висловив рекомендацію про відстрочення прильоту бойовиків від імені Володимира Зеленського.

"Нам повідомили помічники, що з нами розмовлятиме голова Офісу. Саме тому, що він був допущений і делегований Президентом України, я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу. Я не просто отримав вказівку – я отримав відповідь, що це вказівка ​​Президента. Людина, яка була перед цим делегована Президентом, повідомила, що це вказівка ​​Президента", – заявив Бурба.

Президент України Володимир Зеленський під час пресового маратону назвав Василя Бурбу "аферистом". Водночас підтвердив, що не бажав давати згоду на спецоперацію.

"Коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні – у мене запитання. А якщо бойовики захоплять цей літак? Може бути. Це він (очевидно, мається на увазі колишній керівник Головного розвідувального управління Міністерства оборони, – Z) мені відповідає – "може"... Я сказав, що це не наша операція, – це була моя відповідь. Вона не продумана... Після Америки він хоче мене посварити... не тільки мене, а Україну втягнути в великий скандал з Ердоганом. Він би нам ніколи цього не пробачив", – заявив Зеленський.

"Ми не проводили цієї операції, нас втягнули. І так і було", – сказав Зеленський.