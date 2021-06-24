Зеленський визнав, що зірвав спецоперацію з "вагнерівцями" вмисне.

Президент України Володимир Зеленський уперше визнав, що минулого року він особисто передав подробиці "справи вагнерівців" тодішньому президенту Білорусі Олександрові Лукашенку, після чого Мінськ видав найманців росіянам. І навіть більше: нині Зеленський хизується тим, що він не дозволив завершити спецоперацію.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю Наталії Мосейчук в етері телеканалу "1+1".

Володимир Зеленський зачепив "справу вагнерівців" двічі – коли Мосейчук його запитала про звинувачення на адресу керівника ОП Андрія Єрмака і про зносини з Лукашенком.

Виправдовуючи Єрмака, Зеленський звернув увагу на те, наскільки злостиво світова спільнота поставилася до Олександра Лукашенка після посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем під приводом фальшивої тривоги. Зеленський натякнув: літак із "вагнерівцями" теж мали садити в Києві з "легендою".

"Ми з вами бачили, що відбулося в Білорусі, як посадили літак і чим це закінчилося. Чим закінчуються такі випадки, до якої ізоляції країни призводять такі спецоперації. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – ідея інших країн і те, що Україну максимально затягували в це питання – правда. Те, що цього не відбулось, ще раз проводячи паралелі з Білоруссю, слава Богу, ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні", – сказав Зеленський.

Пізніше, коли в етері пішлося персонально про Лукашенка, Володимир Зеленський сказав: "Коли «вагнерівці» були на території Білорусі, я зателефонував Олександру Григоровичу і сказав, що готовий передати повну інформацію відносно цих людей. Ми розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі. Я не пам’ятаю, передавав мені, здається, наш посол... Він мені сказав телефоном: «Я розумію, так, Дорогий Володимиру Олександровичу. Ви ж знаєте, як я до вас ставлюся. Ти ж знаєш, як Білорусь любить Україну. Ти знаєш, що я тебе не підведу. У мене тут зараз не все спокійно. Я розберуся», – переповів Зеленський.

Президент України образився, що Білорусь так і не видала "вагнерівців": "Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім відбулося те, що відбулося, і після цього це була моя остання з ним бесіда. На жаль, сьогодні відносини такі", – констатував Зеленський.