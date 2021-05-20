Верховна Рада відмовилася створити комісію у справі "вагнерівців".

Верховна Рада провалила голосування за створення тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців". Її створення ініціювала опозиція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За створення комісії проголосувало 97 народних депутатів, а для ухвалення рішення було потрібно 150.

Перед голосуванням автор постанови про створення комісії нардеп "Голосу" Роман Костенко заявив, що ТСК може показати: Україна – європейська країна. А суспільство у випадку створення комісій зможе дізнатися правду, чи була зрада в Офісі Президента.

Натомість нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський закликав колег не підтримувати постанови. Він вважає спробу створити таку ТСК очевидною політичною спекуляцією. "Там заздалегідь ухвалено вирок. Ми в такі ігри не граємо", – ствердив "слуга народу".

Натомість Верховна Рада прийняла постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і загрожували національним інтересам та безпеці України. "За" – 252 народні депутати за необхідних 150.

Комісія розслідуватиме розмови із "плівок Медведчука". На декотрих записах згадується Петро Порошенко.

Перед голосуванням нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко розкритикував провал голосування зі створення окремої ТСК щодо "вагнерівців" і заявив, що влада не хоче проводити розслідування у цій справі. "Адже розуміє, що в цьому розслідуванні вийде на саму себе. Тому зараз нам підсовують обманку... Так взагалі можна було внести: про все погане, що відбувається в державі", – зазначив він і додав, що влада збирається "поховати" справу "вагнерівців".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. У білоруських медіях писали, що йдеться про росіян із ПВК "Вагнера". Вважалося, що вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Згодом виявилося, що частина затриманих воювала на Донбасі. Україна подала запит на екстрадицію – та Білорусь видала всіх бойовиків Росії.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. Наразі розслідувальна аґенція Bellingcat готує фільм про зрив операції і втечу найманців.