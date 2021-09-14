Українські офіцери зустрілися з ОБСЄ через посилення обстрілів.

 

Представники української сторони у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін передали представникам СММ ОБСЄ офіційну ноту через порушення режиму тиші у зоні ООС 11 та 12 вересня. Внаслідок обстрілів загинуло четверо українських військовиків, а тринадцять отримали поранення.

 

 

 

Про це йдеться у повідомленні, поширеному на сторінці штабу ООС.

 

"Так, 11.09.2021 у результаті застосування з боку ВФ РФ стрілецької зброї, ручних і станкових гранатометів, мінометів калібру 82 мм і 120 мм, артилерії калібру 122 мм було скоєно 28 обстрілів позицій Збройних сил України. В черговий раз коригування вогню артилерії противника відбувалось за допомогою БПЛА, що також є порушення заходів режиму припинення вогню. Крім того, 11.09.2021, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, збройні формування РФ обстріляли Новогнатівку, Верхньоторецьке, Кряківку, Мар'їнку, чим завдали пошкоджень приватним будівлям. 12.09.2021 у результаті застосування засобів вогневого ураження ближнього бою, а також мінометів калібру 82 мм і 120 мм, артилерії калібру 122 мм і ПТРК з боку ЗФ РФ було здійснено 19 обстрілів позицій Збройних сил України. Унаслідок чого загинуло двоє і отримали важке поранення троє військовослужбовців Збройних сил України", – констатувала українська сторона.

 

Штаб повідомив, що передав СММ ОБСЄ 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії. "Незважаючи на численні звернення, необхідної реакції з боку збройних формувань отримано не було, що в черговий раз підтвердило підступність ЗФ РФ", – зазначили у СЦКК. 

 

Українські офіцери повідомили: "У разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, Збройні сили України залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил та засобів".

 

Зустріч із представниками ОБСЄ відбулася 13 вересня. Того дня на Донбасі загинув іще один український військовик – Дем'ян Данилів.  

 

14.09.2021

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