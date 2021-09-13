На Франківщині лобіюють відкриття пункту пропуску на кордоні з Румунією.

Депутати Івано-Франківської облради ухвалили звернення до прем’єр-міністра та Верховної Ради, щоб відкрити міжнародний пункт пропускц на українсько-румунському кордоні у селі Шибене Верховинського району на Івано-Франківщині та у Поеніле-де-Суб-Мунте, що у повіті Марамуреш, в Румунії. Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської облради.

Проєкт звернення під час сесії обласної ради зачитав депутат Тарас Виноградник. За його словами, перемовини про облаштування переходу та пункту пропуску між Україною та Румунією на території Івано-Франківщини велися з 1994 року. Зараз 16 областей України, які межують з іншими державами, мають такі пропускні пункти, окрім Франківщини, у якої є 49 км спільного кордону з Румунією.

Він зазначив, що у вересні 2019 року делегація з Івано-Франківщини та керівництво Марамуреського повіту підписали резолюцію про відкриття міжнародного пункту пропуску. 15 липня 2021 року у Верховній Раді 313 депутатів підтримали запит до президента щодо необхідності міждержавного пункту пропуску з румунським кордоном в Івано-Франківській області. Голова Верховної ради відправив депутатський запит президенту.

5 серпня на запит відреагував президент і відправив документи прем’єр-міністру. 11 серпня Денис Шмигаль доручив Кабміну відреагувати у двотижневий термін, проте відповідь ще не надійшла. Про відкриття пункту пропуску у Шибеному уряд не згадав у жодному документі, додав депутат.

«З 15 вересня подається проєкт бюджету на 2022 рік. Хотів би, щоб підтримали це звернення без політики, без фракцій, без прапорів, і нагадати уряду, що є доручення президента та запити, підтримані Верховною Радою», – сказав він.

Разом із цим перший заступник голови облради Василь Гладій додав, що Прикарпаттю також потрібно зробити кроки на зустріч. Зокрема облдержадміністрація має підписати відповідний меморандум про співпрацю.

Відтак депутати звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією передбачити у державному бюджеті на 2022 рік видатки на фінансування будівництва міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон в районі Шибене та Поеніле-де-Суб-Монте для пішохідного та автомобільного сполучення. Як йдеться у тексті звернення, за попередніми розрахунками вартість будівництва пункту пропуску на кордоні – понад 3 мільярди гривень. Депутати акцентують на тому, що відповідно до фазових економічених досліджень, його відкриття створить передумови для будівництва щонайменше трьох гірськолижних курортів із розрахунковою вартістю інвестицій 329 мільйонів євро. Це, у свою чергу, зумовить значне збільшення кількості туристів, та створення 10 тисяч нових робочих місць. Проектно-кошторисна документація уже виготовлена за кошти регіонального бюджету.



Звернення підтримали 66 депутатів обласної ради.

Фото orada.if.ua, galka.if.ua