Верховна Рада закликала світ засудити нову хвилю репресій в окупованому Криму.

Верховна Рада ухвалила заяву, яка містить заклик до міжнародної спільноти засудити чергову хвилю репресій проти кримських татар в окупованому Криму.

Заяву "щодо незаконного затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова та інших представників корінного кримськотатарського народу Криму на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим державою-агресором Російською Федерацією" підтримали 293 народних депутати, передає "Укрінформ".

"Верховна Рада України... звертається до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із закликом: засудити нову хвилю репресій Російської Федерації проти корінного кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму та застосувати обмежувальні заходи проти усіх причетних до організації, керування і виконання цих злочинів", – йдеться у заяві.

Український парламент також закликав міжнародну спільноту під час двосторонніх та багатосторонніх контактів з Російською Федерацією наполягати на припиненні незаконного переслідування представників корінного кримськотатарського народу та на виконанні наказу Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо зняття незаконної заборони на функціонування Меджлісу кримськотатарського народу.

Народні депутати закликають міжнародних партнерів приєднатися до декларації "Кримської платформи", підписаної 23 серпня 2021 року в Києві, і нарощувати зусилля, спрямовані на деокупацію Криму, зокрема в рамках урядового, парламентського та експертного вимірів Кримської платформи, задля відновлення міжнародного верховенства права.

Крім того, Верховна Рада просить провести в парламентських асамблеях, парламентах слухання щодо останніх злочинних дій Російської Федерації та притягнути її до міжнародно-правової відповідальності із залученням механізмів "Кримської платформи", зокрема Міжпарламентської координаційної ради "Кримської платформи".

"Верховна Рада України засуджує здійснені 3 та 4 вересня 2021 року державою-агресором Російською Федерацією на території тимчасово окупованого Криму незаконні обшуки, викрадення та арешти кримських татар – представників корінного народу Криму – Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова і першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також їхнє подальше обмеження у праві на захист, незаконне тримання під вартою та катування з метою отримання зізнання у вчиненні злочинів", – наголошено в заяві.

Український парламент вимагає від Російської Федерації як держави-окупанта виконувати свої зобов’язання відповідно до норм міжнародного гуманітарного права: припинити переслідування корінного кримськотатарського народу та негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, Нарімана Джелялова та інших затриманих представників кримськотатарського народу.

ВР наголошує, що цинічне викрадення і незаконне затримання кримських татар, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, є розправою над учасниками Кримської платформи та представниками кримськотатарського народу і демонструє зневагу держави-агресора Російської Федерації до міжнародного правопорядку.

Депутати Верховної Ради підкреслюють, що чергові злочинні акти переслідування окупаційною владою Російської Федерації представників Меджлісу кримськотатарського народу є частиною системної політики держави-окупанта зі зміни демографічного складу населення і витіснення корінного кримськотатарського народу з Криму, яка становить загрозу для самого його існування і потребує рішучої відповіді міжнародного співтовариства.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков має забезпечити невідкладне направлення тексту заяви до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей.