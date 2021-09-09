У приміщенні Тернопільської міськради проведуть ремонт за 1,3 мільйона гривень.

 

У Тернополі мають намір витратити 1,36 мільйона гривень на ремонт приміщень міської ради. Про це йдеться в інформації на порталі публічних закупівель Prozzoro.

 

 

Аукціон з вибору підрядника зі стартовою ціною в 1,401 мільйона гривень відбувся напередодні, 8 вересня. У ньому змагалися двоє учасників: ФОП Микола Орестович Прозоровський та ПП «ЄВРО ІНТЕР'ЄР». Цінова пропозиція останнього в 1 мільйон 363 тисячі 573 гривень виявилася дешевшою, і замовник уже задекларував намір укласти із ним договір підряду.

 

Відповідно до тендерної документації, підрядник має до 15 грудня 2021 року здійснити поточний ремонт приміщень у будівлі Тернопільської міськради на вулиці Листопадовій, 5: зокрема сесійної зали, «зеленої кімнати», де проводять засідання виконкому ТМР, та коридору, який до неї веде.

 

 

Зазначимо, цю закупівлю вдалося провести з другої спроби. Попередній тендер, призначений на 16 серпня, зі стартовою ціною закупівлі тих самих робіт у 1,188 мільйона гривень, визнали таким, що не відбувся, пропозиції учасників, а ними були ФОП ТОВ "Лайттер" та ТОВ «Лайттер», відхилили через невідповідності у поданій документації.

 

Фото ternopil.webcam, ternopilcity.gov.ua

09.09.2021

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