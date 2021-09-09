Укладено останню трубу «Північного потоку-2».

Газогін технічно буде готовим до жовтня, але існує юридична перепона для запуску.

Російський концерн «Газпром» хоче розпочати транспортування газу першою гілкою газогону «Північний потік-2» вже першого жовтня поточного року. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на неназваних інсайдерів в російському газовому велетні. Мова, однак, йде про технічну готовність транспортування. Практично ж для початку комерційного запуску проєкту необхідно пройти сертифікацію оператора і технічну сертифікацію.

Нагадаємо, що в червні 2021 року компанія-оператор газогону Nord Stream 2 AG подала до Федеральної аґенції мереж Німеччини заявку на її сертифікацію як «незалежного оператора транспортної системи». Термін розгляду заявки – чотири місяці, відлік яких досі не розпочався, оскільки компанія не подала всіх необхідних документів.

Потім проєкт рішення передадуть Європейській комісії на вивчення. У брюссельських чиновників буде ще два місяці на вироблення свого рішення. Окрім того, Єврокомісія може взяти ще два місяці, якщо їй буде потрібна додаткова інформація. А після того, як Федеральна аґенція мереж Німеччини отримає висновок Брюсселя, у неї буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення. Таким чином, процес сертифікації може зайняти вісім-десять місяців, причому відлік терміну почнеться тільки після того, як Nord Stream 2 AG подасть всі необхідні документи.

Шостого вересня компанія Nord Stream 2 AG заявила, що фахівці трубоукладальної баржі «Фортуна» здійснили зварювання останньої труби другої нитки «Північного потоку-2». «Трубу під номером 200 858 занурено на дно Балтійського моря в німецьких водах», – зазначено в повідомленні компанії. Далі йдеться, що наступним кроком стане «здійснення стикування секції газогону, який йде від берега Німеччини, з секцією, що тягнеться з вод Данії». Потім будуть проведені пусконалагоджувальні роботи щодо другої нитки, «щоб ввести газогін в експлуатацію до завершення поточного року».