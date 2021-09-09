Укладено останню трубу «Північного потоку-2».

Газогін технічно буде готовим до жовтня, але існує юридична перепона для запуску.

 

 

Російський концерн «Газпром» хоче розпочати транспортування газу першою гілкою газогону «Північний потік-2» вже першого жовтня поточного року. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на неназваних інсайдерів в російському газовому велетні. Мова, однак, йде про технічну готовність транспортування. Практично ж для початку комерційного запуску проєкту необхідно пройти сертифікацію оператора і технічну сертифікацію.

 

Нагадаємо, що в червні 2021 року компанія-оператор газогону Nord Stream 2 AG подала до Федеральної аґенції мереж Німеччини заявку на її сертифікацію як «незалежного оператора транспортної системи». Термін розгляду заявки – чотири місяці, відлік яких досі не розпочався, оскільки компанія не подала всіх необхідних документів.

 

Потім проєкт рішення передадуть Європейській комісії на вивчення. У брюссельських чиновників буде ще два місяці на вироблення свого рішення. Окрім того, Єврокомісія може взяти ще два місяці, якщо їй буде потрібна додаткова інформація. А після того, як Федеральна аґенція мереж Німеччини отримає висновок Брюсселя, у неї буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення. Таким чином, процес сертифікації може зайняти вісім-десять місяців, причому відлік терміну почнеться тільки після того, як Nord Stream 2 AG подасть всі необхідні документи.

 

Шостого вересня компанія Nord Stream 2 AG заявила, що фахівці трубоукладальної баржі «Фортуна» здійснили зварювання останньої труби другої нитки «Північного потоку-2». «Трубу під номером 200 858 занурено на дно Балтійського моря в німецьких водах», – зазначено в повідомленні компанії. Далі йдеться, що наступним кроком стане «здійснення стикування секції газогону, який йде від берега Німеччини, з секцією, що тягнеться з вод Данії». Потім будуть проведені пусконалагоджувальні роботи щодо другої нитки, «щоб ввести газогін в експлуатацію до завершення поточного року».

09.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Мінлива сучасність і садок вишневий
Ольга Полюхович
Діброва показує різні стратегії прочитання, розкодовуючи таємниці мистецького світу Шевченка, хоча для Шевченкової поетичної уяви логіка загального ужитку може не спрацьовувати, попереджає автор книжки «Свіжим оком».
08.09.21 | | Штука
Освітня платформа для практиків культури
Кафедра культурології УКУ спільно з Інститутом стратегії культури за підтримки Львівської міської ради оголошує початок конкурсного відбору на освітню платформу “Майстерня практиків культури”. Дедлайн : 25 вересня 2021 року.
07.09.21 | | Штука
«Високий Замок» Станіслава Лема
Войцех Орлінський
Фраґмент біографічної книжки про Лема. Це не тільки біографія, а й драматична й чесна розповідь про складну історію Центрально-Східної Європи, у якій одне з чільних місць посідає Львів
07.09.21 | | Минуле
Ніч радіо
Андрій ЛЮБКА
Натхнення – це насправді надхнення, тобто те, як ми осіннього вечора можемо зібратися разом в одній просторій залі і надихати так, щоб усім стало тепло і затишно...
07.09.21 | | Дискурси
Пан Маю-то-десь. Jean-Paul Belmondo (1933-2021)
Легенда французького кіно. Мав шарм пофігіста, був іконою Нової хвилі, французьким Джеймсом Діном і Гамфрі Боґартом в одному тілі. В серпні мав другий інсульт.
07.09.21 | | Дискурси
Чому з віком складніше підбирати слова?
У старшому мозку мережеві зв’язки хоч подібні на ті, що утворюються у молодших людей, але менш ефективні.
07.09.21 | | Наука
Невичерпні ресурси
Юрко ТИМЧУК
Айнштайнове твердження про безмежність всесвіту і людської глупоти надзвичайно актуальне в нашій реальності, що продемонстрував висолоплений язик прес-секретаря президента. Огляд подій тижня
07.09.21 | | Україна
Національна ідентичність і переживання історії
Роксана Харчук
У історичній перспективі вибір слабшої ідентичності може виявитися доленосним. Саме таким, за дослідником Сергієм Бєляковим, і був вибір Шевченка, бо друк «Кобзаря» змінив хід української історії.
06.09.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.