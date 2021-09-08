ЦРУ допомагало Україні затримувати «ваґнерівців» в Білорусі.

За інформацією CNN, Вашінґтон допомагав Києву грошима, технічною підтримкою та консультаціями.

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Центральне розвідувальне управління США надавало допомогу в підготовці українською владою минулорічної операції зі затримання російських найманців з ПВК «Ваґнера», які воювали на Донбасі. З таким твердженням у вівторок виступив телеканал CNN з покликом на джерела в українській розвідці.

 

За його даними, США допомагали українцям грошима, технічною підтримкою та консультаціями. Згідно з твердженнями джерел з українських спецслужб, які наводить телеканал, двоє з тих «ваґнерівців», яких планували затримати, щонайменше були присутніми під час запуску ракети «Бука», якою був збитий пасажирський Boeing над Донбасом в липні 2014 року. Ще четверо вважають відповідальними за збиття українського військово-транспортного літака і загибель 70 осіб на його облавку. За словами джерел, під час підготовки операції українські спецслужби представлялися як російська військова приватна компанія і пропонували російським найманцям роботу з охорони нафтового виробництва у Венесуелі з оплатою п’ять тисяч доларів на місяць.

 

Нагадаємо, що наприкінці липня 2020 року білоруські силовики затримали під Мінськом 33 громадян Росії. Як згодом стало відомо, їх під вигаданим приводом зібрали українські спецслужбовці, аби відправити пасажирським літаком до Туреччини, а дорогою перескерувати літак до Києва і там їх заарештувати. Утім операцію було зірвано через ймовірний злив інформації Офісом Президента України.

 

12 серпня минулого року Офіс Генерального прокурора України надіслав Білорусі офіційний запит про видачу затриманих раніше громадян РФ. Однак 14 серпня Білорусь повернула Росії її 32 громадян. Ще один затриманий, який має разом з російським білоруське громадянство, залишився на території республіки.

08.09.2021

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